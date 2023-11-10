Скандал в Финляндии: менеджер футбольного клуба годами домогался до коллег-женщин

В этом году „ВПС“ занял третье место в высшей лиге чемпионата Финляндии и обеспечил себе место в отборочном этапе Лиги конференций на следующий сезон. Успех клуба „ВПС“ во многом зависит от 57-летнего Линдберга, однако в последнее время репутация руководителя клуба пострадала, пишет Helsingit Sanomat.