10.11.2023, 14:35
Скандал в Финляндии: менеджер футбольного клуба годами домогался до коллег-женщин
ФОТО: | Scanpix
Янне Линдберг, спортивный директор футбольного клуба „Ваасан Паллосеура“ (ВПС), стал фигурантом скандала, связанного с сексуальными домогательствами в Финляндии.
В этом году „ВПС“ занял третье место в высшей лиге чемпионата Финляндии и обеспечил себе место в отборочном этапе Лиги конференций на следующий сезон. Успех клуба „ВПС“ во многом зависит от 57-летнего Линдберга, однако в последнее время репутация руководителя клуба пострадала, пишет Helsingit Sanomat.