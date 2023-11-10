Футбол
10.11.2023, 14:35

Скандал в Финляндии: менеджер футбольного клуба годами домогался до коллег-женщин

 
Toimetas Meelis Naudi
Delfi Sport
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Emmi Korhonen/Lehtikuva via AP | Scanpix

Янне Линдберг, спортивный директор футбольного клуба „Ваасан Паллосеура“ (ВПС), стал фигурантом скандала, связанного с сексуальными домогательствами в Финляндии.

В этом году „ВПС“ занял третье место в высшей лиге чемпионата Финляндии и обеспечил себе место в отборочном этапе Лиги конференций на следующий сезон. Успех клуба „ВПС“ во многом зависит от 57-летнего Линдберга, однако в последнее время репутация руководителя клуба пострадала, пишет Helsingit Sanomat.

В пресс-релизе „ВПС“, который был опубликован во вторник, говорится, что весной клуб предупредил Линдберга о неподобающем поведении, поскольку тот отправлял коллегам сообщения сексуального характера. В пресс-релизе также содержатся извинения Линдберга за свои действия.

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