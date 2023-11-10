Эстонские пляжные волейболистки вошли в число 16 лучших на ЧМ U-21. Весик: „Настоящий турнир начнется завтра“

В последнем матче группы H эстонские волейболистки выиграли со счетом 2:0 (21:10, 21:16) у малазийского дуэта - Фарвиза Айна Ахмад Низар и Шамсулризал Нур Ауни Майсара. Это обеспечило им второе место в группе (две победы и одно поражение) и место в топ-24.

В стартовом раунде плей-офф сегодня утром наши волейболистки играли против гватемальской пары - Марица Исабель Суньига Камбара и Данна Мариэла Агилар Эрнандес, одержав убедительную победу со счетом 2:0 (21:8, 21:9).

Тренер Риво Весик сказал о последних играх, что разница в уровне была очевидна. „Трудно что-то сказать, потому что соперники были такими, какими они были. В этом плане нам повезло с жеребьевкой. Однако к настоящему времени, например, все бразильские пары выбыли, а дальше прошли „большие волейбольные страны“, такие как Эстония, Финляндия, Венгрия и Таиланд. Завтра начнется, так сказать, настоящий турнир, и он станет более серьезной проверкой“, — сказал тренер сборной Эстонии.

„Следующий соперник - сборная Парагвая, и это очень неудобный соперник. Они очень сильно давят, борются и постоянно возвращают себе мяч. Сейчас мы немного отдохнем, а завтра снова примемся за дело“, — добавил он.

В субботу пройдут матчи среди топ-16, а также четвертьфиналы. Куйвонен и Юргенсон встретятся дуеэтом - София Паредес Энрике и Фиорелла Нуньес Кинтана в 3:00 по эстонскому времени.

За играми можно будет следить в прямом эфире на YouTube-канале Beachvolleyballworld.

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