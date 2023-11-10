29-летняя звезда фитнеса умерла из-за неудачной пластической операции

Бразильянка умерла от остановки сердца после пластической операции во вторник, сообщает немецкое издание Bild.

Трагический несчастный случай произошел в больнице Сан-Луис в Сан-Паулу, когда Андраде сделали пластическую операцию по удалению жира вокруг коленок. К сожалению, во время операции что-то пошло не так: у женщины образовался обширный тромбоз, возникли серьезные затруднения с дыханием, а после липосакции у нее остановилось сердце. Через несколько часов она умерла в реанимации.

Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Смерть Луаны была констатирована около 5.30 утра 7 ноября. Причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии.

Сообщается, что в понедельник телезвезда обратилась в частную клинику в родном Сан-Паулу, где ей делали липосакцию хирург и анестезиолог, „нанятые семьей Андраде“.

Андраде, пользовавшаяся огромной популярностью в Бразилии, была близкой подругой звезды футбола Неймара, который выразил слова соболезнования на своей странице в Instagram. „Моя хорошая подруга умерла. Мои соболезнования всей семье Луаны, пусть Бог примет тебя с распростертыми объятиями“, - написал Неймар.