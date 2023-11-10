Паром Рухну-Кихну накренился, люди оказались в опасности. PPA развернул спасательную операцию

Департамент полиции и погранохраны (PPA) начал спасательную операцию, чтобы эвакуировать находящихся на борту людей.

К спасательным работам сразу же были привлечены вертолет, волонтеры и профессиональные спасатели на воде из подразделений Курессааре, Пярну и Рухну, а также военный корабль Valve.

После того, как судно накренилось, оно повернуло обратно в сторону Рухну.

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Таави Кирса, на момент инцидента на пароме находились 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа.

“Экипаж вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в Пярнускую больницу. Затем вертолет вернулся в Таллинн для дозаправки, но эвакуация людей продолжилась прибывшим на место водным транспортом, и на данный момент на пароме осталось пять человек (позже выяснилось, что шесть - прим.ред.)“, - сообщил Кирс в час ночи.

“Спасательные работы продолжаются, вертолет PPA прибудет к месту происшествия примерно через полчаса. На данный момент паром продолжает движение в сторону Рухну и находится в четырех с половиной морских милях от острова“, - сказал Кирс.

В два часа ночи, по словам Кирса, спасательный вертолет вернулся к парому, но после оценки ситуации было принято решение, что эвакуировать людей с него в данный момент слишком рискованно.

„Вертолет отправился на остров Рухну ожидать. Сейчас решается, что делать дальше“, - прокомментировал представитель ведомства.

Следующее сообщение о происходящем поступило в полпятого утра. „Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie зайти в порт Рухну не увенчались успехом, и принято решение, что безопаснее всего плыть в сторону побережья Латвии“, - сообщил Кирс.