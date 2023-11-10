Паром Рухну-Кихну накренился, люди оказались в опасности. PPA развернул спасательную операцию(13)
Департамент полиции и погранохраны (PPA) начал спасательную операцию, чтобы эвакуировать находящихся на борту людей.
К спасательным работам сразу же были привлечены вертолет, волонтеры и профессиональные спасатели на воде из подразделений Курессааре, Пярну и Рухну, а также военный корабль Valve.
После того, как судно накренилось, оно повернуло обратно в сторону Рухну.
По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Таави Кирса, на момент инцидента на пароме находились 15 человек: 12 пассажиров и три члена экипажа.
“Экипаж вертолета эвакуировал с парома на остров Рухну семь человек, одному из которых потребовалась медицинская помощь, и он был доставлен в Пярнускую больницу. Затем вертолет вернулся в Таллинн для дозаправки, но эвакуация людей продолжилась прибывшим на место водным транспортом, и на данный момент на пароме осталось пять человек (позже выяснилось, что шесть - прим.ред.)“, - сообщил Кирс в час ночи.
“Спасательные работы продолжаются, вертолет PPA прибудет к месту происшествия примерно через полчаса. На данный момент паром продолжает движение в сторону Рухну и находится в четырех с половиной морских милях от острова“, - сказал Кирс.
В два часа ночи, по словам Кирса, спасательный вертолет вернулся к парому, но после оценки ситуации было принято решение, что эвакуировать людей с него в данный момент слишком рискованно.
„Вертолет отправился на остров Рухну ожидать. Сейчас решается, что делать дальше“, - прокомментировал представитель ведомства.
Следующее сообщение о происходящем поступило в полпятого утра. „Из-за неблагоприятного направления ветра в этом районе и крена судна попытки Amalie зайти в порт Рухну не увенчались успехом, и принято решение, что безопаснее всего плыть в сторону побережья Латвии“, - сообщил Кирс.
“Паром Amalie с пятью людьми на борту взял курс на Латвию, его сопровождают три спасательных судна. Вертолет PPA находится на острове Рухну и готов реагировать в случае необходимости. Латвия со своей стороны направила навстречу Amalie свое судно“.
В семь часов утра Кирс прокомментировал: „К настоящему моменту паром Amalie уже несколько часов движется на малой скорости к побережью Латвии, и пока все идет хорошо. С самого начала крен судна оставался стабильным, колеблясь между 10 и 15 градусами. Вероятная причина крена - движение находящегося на судне груза (транспортных средств)“.
„В течение ночи также было уточнено количество людей на судне. Хотя мы долгое время думали, что после того, как семь человек были эвакуированы вертолетом, а три человека - плавсредством, на борту осталось пять человек, сейчас нам известно, что на самом деле на борту находится шесть человек: два члена экипажа и четыре пассажира. Amalie находится в нескольких морских милях от территориальных вод Латвии, и ее сопровождают спасательные суда“, - рассказал представитель Департамента полиции и погранохраны.
На карте желтым цветом обозначен путь парома, где видно, что судно сначала шло из Пярну в Рухну, откуда начало путь в сторону Кихну. Однако по какой-то причине оно развернулось на 180 градусов, а затем сбилось с курса.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.