Экс-футболистка сборной Украины возглавила мужскую команду

36-летняя экс-футболистка сборной Украины возглавила юношескую команду „Ворсклы“. Контракт с полтавчанами она подписала до конца нынешнего сезона.

Андрущак стала первой женщиной-тренером в украинском мужском футболе. На посту „Ворсклы“ U-19 она дебютирует 10 ноября выездным матчем против киевской „Оболони“. Тренер ранее получила диплом УЕФА категории A.

Ия Андрущак уроженка Санкт-Петербурга, где в университете училась ее мать. Выросла Андрущак в Хмельницком, а в 14 лет начала заниматься футболом в местной ДЮСШ №1.

На взрослом уровне дебютировала в 2003 году в составе черниговской „Легенды“. Позже защищала цвета харьковского „Жиллобуда-1“, российских „Кубаночки“ и „Звезды-2005“. Последние годы игровой карьеры провела в „Жилстрое-2“, трансформировавшемся в женскую команду „Ворсклы“.

В декабре 2017 года Андрущак стала послом на финале женской Лиги чемпионов, который состоится в Киеве

Пятикратная чемпионка Украины, двукратная чемпионка России, 10 раз выигрывала в Кубке Украины и завоевала два Кубка России. В рядах сборной Украины полузащитница сыграла 58 матчей (2 мяча).

В настоящее время „Ворскла“ U-19 идет на 12-й строчке Чемпионата юношеских команд украинской Премьер-лиги. Полтавчане набрали 13 очков, одержав 4 победы при одной ничьей и восьми поражениях.

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