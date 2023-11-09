Мужская сборная Эстонии по хоккею начала Baltic Challenge Cup с поражения
На этой неделе мужская сборная Эстонии по хоккею примет участие в турнире Baltic Challenge Cup в польском городе Сосновец. В стартовом матче эстонская сборная уступили хозяевам турнира сборной Польши со счетом 3:7 (1:2, 0:3, 2:2).
В первом периоде Бартош Чура и Дариуш Ванат вывели сборную Польши вперед - 2:0. На 18-й минуте Роберт Рооба сократил отставание в счете.
Второй период сборная Польши выиграла со счетом 3:0. Голы забили Бартломей Йезёрский (2 шайбы) и Филип Коморский. В заключительном периоде Роберт Аррак сократил отставание в счете - 2:5, но вскоре Алан Лищарчик восстановил преимущество хозяев в четыре шайбы. За восемь минут до конца основного времени Максим Ловков сделал счет 3:6, а через несколько минут Патрик Крезолек сделал счет 7:3.
Эстония встретится с Литвой в пятницу, а последний матч с Латвией состоится в субботу. Начало обоих матчей в 17.30 по эстонскому времени.
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