Мужская сборная Эстонии по хоккею начала Baltic Challenge Cup с поражения

В первом периоде Бартош Чура и Дариуш Ванат вывели сборную Польши вперед - 2:0. На 18-й минуте Роберт Рооба сократил отставание в счете.

Второй период сборная Польши выиграла со счетом 3:0. Голы забили Бартломей Йезёрский (2 шайбы) и Филип Коморский. В заключительном периоде Роберт Аррак сократил отставание в счете - 2:5, но вскоре Алан Лищарчик восстановил преимущество хозяев в четыре шайбы. За восемь минут до конца основного времени Максим Ловков сделал счет 3:6, а через несколько минут Патрик Крезолек сделал счет 7:3.

Эстония встретится с Литвой в пятницу, а последний матч с Латвией состоится в субботу. Начало обоих матчей в 17.30 по эстонскому времени.

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