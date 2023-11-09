ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (624-й день) | Минобороны России: Украина пыталась ударить по Крыму ракетой „Нептун“

Президент Чехии Петр Павел не исключает переговоров о мире в Украине, поскольку, по его оценке, Россия имеет преимущество в живой силе и поставках оружия, которое позволяет ей продолжать войну.

Чешский президент: время сейчас играет в пользу России

Срок — как минимум до 14 февраля 2024 года. Это уже девятое продление.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые накануне Верховной радой законы о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации.

Украинские военные утверждали , что ракета тогда попала по одному из новейших российских корветов „Аскольд“, который может нести крылатые ракеты „Калибр“.

Украина не комментировала эти заявления, аннексированный Крым уже не раз подвергался ракетным атакам. Последняя крупная атака была 4 ноября. Минобороны России тогда признавало, что одна из ракет повредила военный корабль на судостроительном заводе в Керчи.

Около 17:40 была пресечена попытка ракетной атаки с применением противокорабельной ракеты „Нептун“, она была сбита над акваторией Черного моря у побережья Крыма, утверждает российское военное ведомство.

Вслед за властями аннексированного Севастополя о воздушной атаке на Крым заявило Минобороны России. Там утверждают, что это был ракетный удар украинской армии.

Ранее суд в Туле назначил по три с половиной года колонии Александру Сучкову и Андрею Кузнецову, которых обвиняли в подделке документов на машину, на которой предполагаемые организаторы убийства Дугиной выехали из России.

По версии следствия, бывший инспектор ГИБДД Рыбин за 3350 рублей продал информацию о Дугиной Чоудхури, который передал ее „неустановленным лицам“. Как отмечает Sota, оба фигуранта признали вину и раскаялись в содеянном.

Суд в Москве назначил четыре года колонии Ивану Рыбину и один год колонии Даниилу Чоудхури, обвиняемым по делу об убийстве Дарьи Дугиной — дочери радикального российского философа, сторонника вторжения в Украину Александра Дугина.

„Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет сильную мобилизационную базу живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции“, — заявил чешский президент на конференции „Дипломатия и безопасность“.

По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт. В то же время Павел убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину, пишет „Украинская правда“.

Путин решил совместить „прямую линию“ с „большой“ пресс-конференцией перед президентскими выборами

Российский президент Владимир Путин в этом году решил не пропускать два их трех главных ежегодных форматов публичных обращений — „большую“ пресс-конференцию и „прямую линию“ с народом. В 2022 году, после того как Россия вторглась в Украину и оказалась в международной изоляции, они не проводились.

В этот раз „будет совмещенный формат“, оба мероприятия пройдут вместе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дата уже определена, но Песков ее не назвал (пообещал „своевременно сообщить“).

Российская пресса ожидает, что эти мероприятия пройдут до конца года, когда уже должна будет стартовать президентская кампания. Выборы президента России пройдут в марте. Путин до сих пор не объявил об участии в них.

Украина вывезла троих детей с оккупированных Россией территорий

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, на территорию Херсонской области, подконтрольную Украине, вернулись три украинских ребенка.

Всего, по его данным, с начала 2023 года в Украину вернулись 146 детей родом из Херсонской области.

Во Львове демонтировали три советских памятника с Холма славы

Во Львове демонтировали три советские скульптуры с Холма славы — „Родина-Мать“, „Воин с флагом“ и „Присяга“.