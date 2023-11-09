ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (624-й день) | Минобороны России: Украина пыталась ударить по Крыму ракетой „Нептун“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Суд вынес приговоры еще двум фигурантам дела об убийстве Дарьи Дугиной
Суд в Москве назначил четыре года колонии Ивану Рыбину и один год колонии Даниилу Чоудхури, обвиняемым по делу об убийстве Дарьи Дугиной — дочери радикального российского философа, сторонника вторжения в Украину Александра Дугина.
По версии следствия, бывший инспектор ГИБДД Рыбин за 3350 рублей продал информацию о Дугиной Чоудхури, который передал ее „неустановленным лицам“. Как отмечает Sota, оба фигуранта признали вину и раскаялись в содеянном.
Ранее суд в Туле назначил по три с половиной года колонии Александру Сучкову и Андрею Кузнецову, которых обвиняли в подделке документов на машину, на которой предполагаемые организаторы убийства Дугиной выехали из России.
Минобороны России: Украина пыталась ударить по Крыму ракетой „Нептун“
Вслед за властями аннексированного Севастополя о воздушной атаке на Крым заявило Минобороны России. Там утверждают, что это был ракетный удар украинской армии.
Около 17:40 была пресечена попытка ракетной атаки с применением противокорабельной ракеты „Нептун“, она была сбита над акваторией Черного моря у побережья Крыма, утверждает российское военное ведомство.
Украина не комментировала эти заявления, аннексированный Крым уже не раз подвергался ракетным атакам. Последняя крупная атака была 4 ноября. Минобороны России тогда признавало, что одна из ракет повредила военный корабль на судостроительном заводе в Керчи.
Украинские военные утверждали, что ракета тогда попала по одному из новейших российских корветов „Аскольд“, который может нести крылатые ракеты „Калибр“.
Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые накануне Верховной радой законы о продлении военного положения в стране и всеобщей мобилизации.
Срок — как минимум до 14 февраля 2024 года. Это уже девятое продление.
Чешский президент: время сейчас играет в пользу России
Президент Чехии Петр Павел не исключает переговоров о мире в Украине, поскольку, по его оценке, Россия имеет преимущество в живой силе и поставках оружия, которое позволяет ей продолжать войну.
„Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет сильную мобилизационную базу живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало. Мы видим массовые поставки из Северной Кореи, мы видим попытки обойти санкции“, — заявил чешский президент на конференции „Дипломатия и безопасность“.
По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт. В то же время Павел убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину, пишет „Украинская правда“.
Путин решил совместить „прямую линию“ с „большой“ пресс-конференцией перед президентскими выборами
Российский президент Владимир Путин в этом году решил не пропускать два их трех главных ежегодных форматов публичных обращений — „большую“ пресс-конференцию и „прямую линию“ с народом. В 2022 году, после того как Россия вторглась в Украину и оказалась в международной изоляции, они не проводились.
В этот раз „будет совмещенный формат“, оба мероприятия пройдут вместе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Дата уже определена, но Песков ее не назвал (пообещал „своевременно сообщить“).
Российская пресса ожидает, что эти мероприятия пройдут до конца года, когда уже должна будет стартовать президентская кампания. Выборы президента России пройдут в марте. Путин до сих пор не объявил об участии в них.
Украина вывезла троих детей с оккупированных Россией территорий
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, на территорию Херсонской области, подконтрольную Украине, вернулись три украинских ребенка.
Всего, по его данным, с начала 2023 года в Украину вернулись 146 детей родом из Херсонской области.
Во Львове демонтировали три советских памятника с Холма славы
Во Львове демонтировали три советские скульптуры с Холма славы — „Родина-Мать“, „Воин с флагом“ и „Присяга“.
„Мы очищаем наше пространство от символов советского периода и Холм славы не является исключением. Кроме захоронений там были и три советских памятника. Сегодня их демонтировали и перевезли в музей „Территория террора“, — прокомментировала представительица управления охраны исторической среды Наталья Алексеева.
Накануне власти города демонтировали скульптурную композицию „Космонавтика“, установленную в честь советской космонавтки Валентины Терешковой, сейчас являющейся депутатом российской Госдумы.
Демонтированные памятники перевезут в музей „Территория террора“.
Декоммунизация в Украине началась в 2014 году, а в апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому нельзя называть географические объекты в честь дат, людей и событий, которые связаны с российской или советской историей.
В прошлом году Би-би-си подсчитывала по открытым данным, что с начала полномасштабной войны в Украине снесли не менее 80 памятников советского периода. В 2022 году в Украине снесли не менее 28 памятников российскому поэту Александру Пушкину.
Кулеба о переговорах с Россией: с 2014 года их было 200 раундов
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал призывы некоторых западных политиков начать переговоры с Россией.
„Те, кто утверждает, что Украина должна вести переговоры с Россией сейчас, либо неосведомлены, либо введены в заблуждение, либо они встают на сторону России и хотят, чтобы Путин сделал паузу перед еще большей агрессией“, — написал глава внешнеполитического ведомства в соцсети X.
„Мы не должны и не попадем в эту ловушку“, — добавил Кулеба. По его словам, после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, и после начала конфликта в Донбассе было проведено 200 раундов переговоров с Россией.
По информации американских СМИ, некоторые американские и европейские чиновники начали поднимать вопрос о возможности проведения мирных переговоров с Россией.
Губернатор Курской области заявил об атаке беспилотника с кассетными боеприпасами на предприятие
Беспилотник атаковал маслодельный комбинат в Судже Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
„Было сброшено три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет“, — написал он в своем телеграм-канале.
По данным Старовойта, два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище. Для обезвреживания еще одного вызваны саперы.
Губернатор также опубликовал фотографии, на которых предположительно видны обломки беспилотника и повреждения на здании комбината.
Источник: BBC Russian
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