ВИДЕО | Игрок НХЛ с белорусскими корнями угрожал полиции США. „Один телефонный звонок, и вы все мертвы“

Известный американский хоккеист белорусского происхождения Алекс Гальченюк еще в июле был арестован в США за аварию на частной собственности, бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

На днях в сети появилось видео задержания спортсмена. Об этом сообщает Arizona News . На кадрах видно, как экс-игрок ряда клубов НХЛ угрожает полицейским, а также членам их семей.

„Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, весь ваш род мертв. Я спросил твое имя, и ты боялся назвать его мне, потому что ты знаешь, что я русский. Я вас всех, уб**дков, порежу. Тебя, твою жену, твою дочь. Я вас всех порежу“, – говорил в наручниках Гальченюк.

Спортсмена отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде. В августе с Алекса сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы, один из которых он уже отсидел в ночь задержания. Кроме того, большую часть срока (28 дней) ему простят за успешное завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.

После инцидента Алекс Гальченюк написал письмо сотрудникам полицейского департамента Скоттсдейла и извинился за произошедшую ситуацию: „Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я. Буду работать, чтобы заслужить ваше прощение“.

25 августа Гальченюк стал игроком российского СКА. В российском клубе заявили , что Алекс „подходит под их систему и по человеческим качествам, и как игрок“.

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