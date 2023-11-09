Глава косовско-албанской группировки о кражах в домах футболистов: „Дом семьи Месси я не грабил из уважения к Лео“

Газета El Espanol выпустила интервью с главой косовско-албанской группировки, более 20 лет занимающейся ограблением богатых домов. Численность группировки составляет более 100 человек, она стоит за ограблением домов многих футболистов, в частности, Криштиану Роналду, Карима Бензема и Йохана Кройффа.

„Я действительно ограбил дом Йохана Кройффа в Барселоне. Там я взял часы Денниса Бергкампа, несколько мелочей от Hermes и 20 тысяч евро в качестве трофея. В доме не было камер видеонаблюдения или сигнализации. Войдя туда, я понял, чей это дом.

Мы также стояли за ограблением [дома] Криштиану Роналду на Мадейре, но добыча была неинтересной“, – рассказал вор, называющий себя Альберто.

Также преступник раскрыл детали схемы, по которой происходят ограбления. По его словам, необходимую информацию предоставляют люди из окружения потенциальных жертв. В качестве вознаграждения они получают 30% от добычи.

„Социальные сети – враг номер один для знаменитостей. Я не могу найти в Испании какую-либо цель, если кто-то мне не расскажет. Эти люди – „святые“. Это люди, которые ищут нас и сообщают подробности. Это может быть ваш знакомый, уборщик или даже ваш друг“, – сказал Альберто.

Кроме того, вор рассказал, что отказался грабить дом семьи Лионеля Месси в Каталонии в период выступлений аргентинца за „ПСЖ“. По словам преступника, он сделал это это из уважения к футболисту.

„Это было недавно, почти год назад, хотя были и другие предложения. Дом принадлежал не Месси, а его родителям. Лионель уже был в Париже.

Я несколько раз останавливал людей, которые хотели совершить набег на дом Месси. Я сделал это и горжусь.

Я пошел туда, потому что очень хорошо его знаю и знаю этот район. Я не стал [грабить дом его семьи] из уважения к Месси, потому что я люблю его, и точка“, – рассказал глава преступной группировки.

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