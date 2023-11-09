ОНЛАЙН | Забастовка в школах: учителя требуют повешения зарплат, учреждения приостановят работу

В пятницу, 10 ноября, Союз работников образования проводит предупредительную забастовку. К ней присоединились не все школы и детские сады, каждое учреждение принимало решение самостоятельно.

Забастовка пройдет:

В школах с 9 до 10 утра

В детсадах с 8 до 9 утра

Как будет организована работа в это время, зависит от руководства школы или садика. В некоторых местах для всех двери закрыты до окончания стачки, где-то пройдут внеклассные занятия без учителей. Как правило, принимающие участие в забастовке школы и сады проводить занятия в этот час не будут.

Это законно?

Да. По закону, для проведения предупредительной забастовки нужно соблюсти два требования. 1. Уведомить о забастовке за три дня до начала. 2. Забастовка не должна длиться более часа. Эти два условия выполнены.

Причина

Недовольство действиями правительства. По словам профсоюза, правительство затягивает переговоры о повышении зарплат учителям. Министерство образования и науки обещало поднять зарплату педагогам, но сделало это не в тех объёмах. Министерство говорит о возможном росте заработных плат на 4.3%, учителя требуют на 8% уже со следующего года. На переговорах стороны консенсуса не достигли.

Требования

повышение минимальной заработной платы учителей не менее чем на 8% в 2024 году;

заключение коллективного договора на ближайшие четыре года, гарантирующего ежегодное повышение минимальной заработной платы;

сохранение привязки заработной платы педагогов сферы дошкольного образования к минимальной ставке и обеспечение необходимого для этого дополнительного финансирования местных самоуправлений.

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