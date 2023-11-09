ФОТО | Полиция ищет 28-летнего Кристо
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 28-летнего Кристо, пропавшего в деревне Вити в волости Харку.
Последний раз Кристо видели 4 ноября около 14:30 дня в деревне Вити. Мужчина может без посторонней помощи попасть в беду.
Он может находиться в Таллинне. Ни мобильного телефона, ни документов у него с собой нет.
Рост пропавшего 190 см, телосложение худощавое, волосы короткие светлые, на двух пальцах одной руки татуировки. Одет в черную куртку Nike, черные спортивные штаны и темные кроссовки.
Полиция проверила места, где он мог находиться, но пока безрезультатно. Стражи порядка просят всех, кто видел Кристо или располагает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram, Instagram и даже вTikTok.