ВИДЕО | Каллас: „если бы я была учителем, то оказалась бы перед очень сложным выбором“. Правительство рассказало о новых решениях

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Каллас начала с того, что энергетическая политика остается одной из самых важных тем. Госконтроль проделал хорошую работу, составив соответствующий отчет. „Развитие сферы возобновляемой энергии очень важно для роста экономики и развития конкурентоспособности в бизнесе, поскольку возобновляемая энергия действительно намного дешевле, чем произведенная из фоссильного топлива“, - сказала премьер. Более подробно об отчете читайте ЗДЕСЬ.

Еще одна важная тема: завтрашняя предупредительная забастовка учителей. „Если бы я была учителем, то я бы, безусловно, оказалась перед очень сложным выбором: бастовать или не бастовать. С одной стороны, хочется быть солидарным с коллегами и бастовать, но с другой стороны, хочется посмотреть на цифры и констатировать, что в прошлом году зарплата учителей увеличилась на 24%. В частном секторе зарплаты выросли в среднем на 10%, то есть никто из жителей Эстонии не может похвастаться таким ростом зарплат“, - рассудила Каллас. Она добавила, что учителя - единственные в госсекторе, у кого в следующем году вырастут зарплаты.

Также, правительство решило провести дополнительные учения, на которые были приглашены резервисты и действующие военнослужащие летной базы. Учения призваны проверить обороноспособность Эстонии. Вызванные на учения резервисты обязаны незамедлительно прибыть в указанные точки сбора. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.

Правительство направит в парламент предложение о внесении поправок к закону, призванных повысить прозрачность электронного голосования. В будущем появится возможность голосовать при помощи Smart-ID.