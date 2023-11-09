ВИДЕО | Каллас: „если бы я была учителем, то оказалась бы перед очень сложным выбором“. Правительство рассказало о новых решениях(28)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало и министр здоровья Рийна Сиккут.
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Каллас начала с того, что энергетическая политика остается одной из самых важных тем. Госконтроль проделал хорошую работу, составив соответствующий отчет. „Развитие сферы возобновляемой энергии очень важно для роста экономики и развития конкурентоспособности в бизнесе, поскольку возобновляемая энергия действительно намного дешевле, чем произведенная из фоссильного топлива“, - сказала премьер. Более подробно об отчете читайте ЗДЕСЬ.
Еще одна важная тема: завтрашняя предупредительная забастовка учителей. „Если бы я была учителем, то я бы, безусловно, оказалась перед очень сложным выбором: бастовать или не бастовать. С одной стороны, хочется быть солидарным с коллегами и бастовать, но с другой стороны, хочется посмотреть на цифры и констатировать, что в прошлом году зарплата учителей увеличилась на 24%. В частном секторе зарплаты выросли в среднем на 10%, то есть никто из жителей Эстонии не может похвастаться таким ростом зарплат“, - рассудила Каллас. Она добавила, что учителя - единственные в госсекторе, у кого в следующем году вырастут зарплаты.
Также, правительство решило провести дополнительные учения, на которые были приглашены резервисты и действующие военнослужащие летной базы. Учения призваны проверить обороноспособность Эстонии. Вызванные на учения резервисты обязаны незамедлительно прибыть в указанные точки сбора. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.
Правительство направит в парламент предложение о внесении поправок к закону, призванных повысить прозрачность электронного голосования. В будущем появится возможность голосовать при помощи Smart-ID.
„Законопроект вносит поправки в регуляцию электронного голосования с целью обеспечения устойчивого доверия к выборам. Приложение для голосования будет создано для наиболее распространенных операционных систем, которые определит государственная избирательная служба. Также создадут приложение для слабовидящих. Конечно, голосование по бюллетеням тоже не исчезнет“, - пояснил Рийсало.
Сиккут в свою очередь отметила, что начался сезон респираторных и инфекционных заболеваний. Согласно статистике прошлой недели, в стране зарегистрировано 26 случаев гриппа и более 1800 случаев заболевания коронавирусом. За последние две недели от Covid-19 умерли девять человек.
Министр призвала всех сделать прививку от коронавируса и гриппа, особенно тех, кто входит в группу риска. Она добавила, что для пожилых людей существует лекарство от коронавируса. „Здесь важно при первых признаках заболевания сделать экспресс-тест и сразу же начать лечение“.
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