Юношеская сборная Эстонии по футболу отправится во Францию для участия в элитном отборочном раунде чемпионата Европы
Юношеская сборная Эстонии по футболу (U19) примет участие в элитном отборочном раунде чемпионата Европы, который пройдет в Орлеане (Франция) с 15 по 21 ноября.
Из-за травм защитник Лауриц Ыунпуу и полузащитник Суфьян Гурам не смогут представить сборную U19 на чемпионате Европы. Защитник Роберт Веэринг, впервые попавший в состав сборной Эстонии U21 на отборочные матчи чемпионата Европы против Германии и Болгарии, также пропустит турнир.
Сборная Эстонии U19 соберется в Таллинне в понедельник, 13 октября, и в тот же день отправиться во Францию. На чемпионате Европы эстонских юношей ждут три матча: 15 ноября - с Францией, через три дня - с Данией, а завершится турнир 21 ноября матчем с Исландией.
Две лучшие сборные каждой группы отборочного турнира чемпионата Европы пройдут в следующий раунд.
Расписание матчей сборной Эстонии:
Среда, 15 ноября в 16:00 Исландия - Дания, в 19:00 Франция - Эстония.
Суббота, 18 ноября в 16:00 Дания - Эстония, в 19:00 Франция - Исландия
Вторник, 21 ноября в 16:00 Дания - Франция, в 16:00 Эстония - Исландия
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