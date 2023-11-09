Юношеская сборная Эстонии по футболу отправится во Францию для участия в элитном отборочном раунде чемпионата Европы

Из-за травм защитник Лауриц Ыунпуу и полузащитник Суфьян Гурам не смогут представить сборную U19 на чемпионате Европы. Защитник Роберт Веэринг, впервые попавший в состав сборной Эстонии U21 на отборочные матчи чемпионата Европы против Германии и Болгарии, также пропустит турнир.

Сборная Эстонии U19 соберется в Таллинне в понедельник, 13 октября, и в тот же день отправиться во Францию. На чемпионате Европы эстонских юношей ждут три матча: 15 ноября - с Францией, через три дня - с Данией, а завершится турнир 21 ноября матчем с Исландией.

Две лучшие сборные каждой группы отборочного турнира чемпионата Европы пройдут в следующий раунд.

Расписание матчей сборной Эстонии:

Среда, 15 ноября в 16:00 Исландия - Дания, в 19:00 Франция - Эстония.

Суббота, 18 ноября в 16:00 Дания - Эстония, в 19:00 Франция - Исландия

Вторник, 21 ноября в 16:00 Дания - Франция, в 16:00 Эстония - Исландия

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