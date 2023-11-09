Лига чемпионов: „Манчестер Юнайтед“ потерпел болезненное поражение в Дании, а „Наполи“ не смог обыграть „Унион“
В среду состоялись очередные матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В группе А „Манчестер Юнайтед“ в меньшинстве проиграл „Копенгагену“ (3:4). Датский нападающий „Манчестер Юнайтед“ Расмус Хёйлунн дважды огорчил копенгагенскую команду в первые полчаса игры, забив два мяча и обеспечив гостям преимущество в счете 2:0.
Первая неудача постигла англичан на 43-й минуте, когда Маркус Рашфорд получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Всего через две минуты Мохамед Эльюнусси сократил отставание в счете. На 45+9-й минуте полузащитник „Манчестер Юнайтед“ Гарри Магуайр сфолил в собственной штрафной площади, и „Копенгаген“ заработал пенальти, который реализовал Диого Гонсалвес и счет стал 2:2.
На 69-й минуте Бруно Фернандеш снова вывел „Манчестер Юнайтед“ вперед, реализовав пенальти.
Но на этом драма не закончилась: за последние семь минут „Копенгаген“ забил дважды и одержал победу со счетом 4:3. Сначала Лукас Лерагер сравнял счет, а затем Руни Бардагжи на 87-й минуте забил победный для датчан гол.
В другом матче группы А мюнхенская „Бавария“, обыграв „Галатасарай“ со счетом 2:1. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в ворота турецкого клуба в последние десять минут матча. В составе „Галатасарая“ отличился Седрик Бакамбу.
В группе C мадридский „Реал“, одержав четвертую подряд, обыграв дома „Брагу“ со счетом 3:0. В составе испанцев отличились Браим Диас, Винисиус Жуниор и Родриго. В составе гостей Альваро Джало не смог на шестой минуте реализовать пенальти.
В другом матче группы C „Наполи“ не смог обыграть „Унион“ (1:1). На 30-й минуте главный судья матча отменил гол хозяев после подсказки со стороны VAR. На 39-й минуте Маттео Политано вывел хозяев поля вперед. На 52-й минуте в быстрой контратаке футболистам „Униона“ удалось сравнять счёт в матче.
В группе B „Арсенал“ одержал третью победу, обыграв „Севилью“ со счетом 2:0. В составе лондонцев голы забили Леандро Троссард и Букайо Сака. Карл Якоб Хейн остался на скамейке запасных.
В другом матче группы B нидерландский ПСВ обыграл французский „Ланс“ со счетом 1:0, благодаря голу Люка де Йонга.
В группе D „Реал Сосьедад“ и миланский „Интер“ одержали победы, выиграв у „Бенфики“ со счетом 3:1 и у „Ред Булл Зальцбург“ со счетом 1:0 соответственно.
Четыре команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
„Реал Сосьедад“ и „Интер“ гарантировали себе выход из в плей-офф – они набрали по 10 очков и опережают „Ред Булл Зальцбург“ на 7 баллов за два тура до конца группового этапа.
„Бавария“ так же обеспечила себе выход в плей-офф – мюнхенская команда набрала 12 очков после 4 туров. Идущий третьим „Галатасарай“ - 4 балла.
„Реал“, лидирующий в группе C, набрал 12 очков тоже вышел в плей-офф. Испанцы опережают „Наполи“ на 5 баллов, „Брагу“ – на 9.
Группа С
„Реал Мадрид“ – „Брага“ – 3:0
Голы: Диас, 27, Винисиус, 58, Родриго, 61
Нереализованный пенальти: Джало, 6
„Наполи“ – „Унион“ 1:1
Голы: 1:0 – 39 Политано, 1:1 – 52 Фофана.
Группа А
„Бавария“ – „Галатасарай“ – 2:1
Голы: Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3
„Копенгаген“ – „Манчестер Юнайтед“ – 4:3
Голы: Эльюнусси, 45, Гонсалвеш, 45+9 (пен.), Лерагер, 83, Барджи, 88 – Хейлунд, 2, 28, Фернандеш, 69 (пен.)
Удаление: Рашфорд, 42
Группа D
„Ред Булл Зальцбург“ – „Интер" - 0:1
Гол: Мартинес, 85 (пен.)
„Реал Сосьедад“ – „Бенфика“ - 3:1
Голы: 1:0 – 6 Мерино, 2:0 – 11 Ойарсабаль, 3:0 – 21 Барренечеа, 3:1 – 49 Рафа Силва.
Группа В
„Арсенал“ – „Севилья“ 2:0
Голы: 1:0 – 29 Троссард, 2:0 – 64 Сака.
ПСВ – „Ланс“ 1:0
Гол: 1:0 – 12 де Йонг.
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