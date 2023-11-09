Лига чемпионов: „Манчестер Юнайтед“ потерпел болезненное поражение в Дании, а „Наполи“ не смог обыграть „Унион“

В группе А „Манчестер Юнайтед“ в меньшинстве проиграл „Копенгагену“ (3:4). Датский нападающий „Манчестер Юнайтед“ Расмус Хёйлунн дважды огорчил копенгагенскую команду в первые полчаса игры, забив два мяча и обеспечив гостям преимущество в счете 2:0.

Первая неудача постигла англичан на 43-й минуте, когда Маркус Рашфорд получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Всего через две минуты Мохамед Эльюнусси сократил отставание в счете. На 45+9-й минуте полузащитник „Манчестер Юнайтед“ Гарри Магуайр сфолил в собственной штрафной площади, и „Копенгаген“ заработал пенальти, который реализовал Диого Гонсалвес и счет стал 2:2.

На 69-й минуте Бруно Фернандеш снова вывел „Манчестер Юнайтед“ вперед, реализовав пенальти.

Но на этом драма не закончилась: за последние семь минут „Копенгаген“ забил дважды и одержал победу со счетом 4:3. Сначала Лукас Лерагер сравнял счет, а затем Руни Бардагжи на 87-й минуте забил победный для датчан гол.

В другом матче группы А мюнхенская „Бавария“, обыграв „Галатасарай“ со счетом 2:1. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в ворота турецкого клуба в последние десять минут матча. В составе „Галатасарая“ отличился Седрик Бакамбу.

В группе C мадридский „Реал“, одержав четвертую подряд, обыграв дома „Брагу“ со счетом 3:0. В составе испанцев отличились Браим Диас, Винисиус Жуниор и Родриго. В составе гостей Альваро Джало не смог на шестой минуте реализовать пенальти.

В другом матче группы C „Наполи“ не смог обыграть „Унион“ (1:1). На 30-й минуте главный судья матча отменил гол хозяев после подсказки со стороны VAR. На 39-й минуте Маттео Политано вывел хозяев поля вперед. На 52-й минуте в быстрой контратаке футболистам „Униона“ удалось сравнять счёт в матче.

В группе B „Арсенал“ одержал третью победу, обыграв „Севилью“ со счетом 2:0. В составе лондонцев голы забили Леандро Троссард и Букайо Сака. Карл Якоб Хейн остался на скамейке запасных.