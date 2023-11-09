МНЕНИЕ | Педагог о забастовке учителей: „Я не хочу быть свидетелем распада системы образования“(1)
Предвижу вопрос: а зачем вы там работаете? А вот, представляете, работа нравится. Убивает, в прямом смысле, нагрузка и хамское отношение. Как издевка звучит высказывание Каи Каллас, которая на инфочасе парламента говорит, что правительство поднимет учителям зарплату аж на 1300 евро …. в год. И то не сейчас, а к 2027 году. И при этом из 101 депутата, с зарплатой как 3 учительские, сидит 14 человек. А 87 не пришли на работу. А теперь давайте представим, что из 100 учителей одной школы 87 не придут утром. Хаос - это еще мягкое описание того, что будет, пишет спецпедагог Светлана Удрас.
Я буду участвовать. Но для меня это не забастовка ради поднятия зарплаты. Это протест. Я не хочу быть свидетелем распада системы образования. А именно это сейчас происходит. Быть учителем перестало быть в глазах политиков и родителей призванием. Учитель теперь обслуживающий персонал, которому можно хамить, персонал, у которого есть много обязанностей, но нет прав.