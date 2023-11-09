МНЕНИЕ | Педагог о забастовке учителей: „Я не хочу быть свидетелем распада системы образования“

Я буду участвовать. Но для меня это не забастовка ради поднятия зарплаты. Это протест. Я не хочу быть свидетелем распада системы образования. А именно это сейчас происходит. Быть учителем перестало быть в глазах политиков и родителей призванием. Учитель теперь обслуживающий персонал, которому можно хамить, персонал, у которого есть много обязанностей, но нет прав.

Как легко можно написать в соцсетях: „зажрались, ничего не делают, мы платим за репетиторов и тд“. Но при этом, как-то уже забылось то, что во время пандемии и карантина, многие родители „познакомились“ со своими детками и почему-то очень хотели отправить их как можно скорее в школу обратно. Как легко многие разбрасываются советами учителям – вы должны сделать урок интересным, вы должны заинтересовать, вы должны… Все, что я должна прописано в Налоговом законодательстве, а все, что не должна – в Уголовном кодексе. Все остальное, это договоренности, основанные на взаимном уважении и выполнении элементарных общепринятых социальных норм. И в этой договоренности участвует несколько сторон. И прежде всего, родители и общество в целом.