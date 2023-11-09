Мнение
09.11.2023, 07:40

МНЕНИЕ | Педагог о забастовке учителей: „Я не хочу быть свидетелем распада системы образования“

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Светлана Удрас
спецпедагог, преподаватель географии и экономики
Светлана Удрас
Светлана Удрас
ФОТО: Личный архив автора

Предвижу вопрос: а зачем вы там работаете? А вот, представляете, работа нравится. Убивает, в прямом смысле, нагрузка и хамское отношение. Как издевка звучит высказывание Каи Каллас, которая на инфочасе парламента говорит, что правительство поднимет учителям зарплату аж на 1300 евро …. в год. И то не сейчас, а к 2027 году. И при этом из 101 депутата, с зарплатой как 3 учительские, сидит 14 человек. А 87 не пришли на работу. А теперь давайте представим, что из 100 учителей одной школы 87 не придут утром. Хаос - это еще мягкое описание того, что будет, пишет спецпедагог Светлана Удрас.

Я буду участвовать. Но для меня это не забастовка ради поднятия зарплаты. Это протест. Я не хочу быть свидетелем распада системы образования. А именно это сейчас происходит. Быть учителем перестало быть в глазах политиков и родителей призванием. Учитель теперь обслуживающий персонал, которому можно хамить, персонал, у которого есть много обязанностей, но нет прав.

Как легко можно написать в соцсетях: „зажрались, ничего не делают, мы платим за репетиторов и тд“. Но при этом, как-то уже забылось то, что во время пандемии и карантина, многие родители „познакомились“ со своими детками и почему-то очень хотели отправить их как можно скорее в школу обратно. Как легко многие разбрасываются советами учителям – вы должны сделать урок интересным, вы должны заинтересовать, вы должны… Все, что я должна прописано в Налоговом законодательстве, а все, что не должна – в Уголовном кодексе. Все остальное, это договоренности, основанные на взаимном уважении и выполнении элементарных общепринятых социальных норм. И в этой договоренности участвует несколько сторон. И прежде всего, родители и общество в целом.

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