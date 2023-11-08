ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (623-й день) | Премьер-министр Словакии: „Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата“
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
За прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений;
Российские войска нанесли шесть ракетных ударов и 50 авиационных ударов, а также совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам;
Под артиллерийский обстрел попали более 80 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;
На бахмутском направлении ВСУ отразили шесть атак армии РФ возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области;
Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута в Донецкой области;
Российские войска не оставляют попыток оцепить Авдеевку, украинская армия держит оборону;
ВСУ продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении;
За прошедшие сутки украинская авиация нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам российской армии;
Подразделения ракетных войск Украины поразили семь артиллерийских средств, два пункта управления, состав горюче-смазочных материалов, средство ПВО, две радиолокационных станции российских сил.
Демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев протащить законопроект, который предусматривает оказание экстренной помощи Израилю, но не предполагает такой помощи Украине в войне с Россией. На прошлой неделе этот законопроект уже был одобрен Палатой представителей.
Чтобы стать законом, этот законопроект должен был быть одобрен Сенатом, а потом подписан президентом. Между тем Джо Байден уже дал понять, что наложил бы на него вето, если бы законопроект прошел в Сенате.
Новое правительство Словакии приняло решение заблокировать выделение запланированного пакета военной помощи Украине на сумму более 40 миллионов евро. Об этом сообщает AFP.
В конце октября новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава больше не будет оказывать военную помощь Украине. По его мнению, Евросоюз „должен превратиться из поставщика оружия в миротворца“. „Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата“, — сказал премьер.
Главное из нового брифинга Минобороны России:
▪️ВСУ потеряли в течение суток до 235 военнослужащих на донецком направлении;
▪️ПВО РФ за сутки сбила 5 самолетов ВСУ;
▪️ВС РФ за сутки отразили две атаки штурмовиков ВСУ в Харьковской области;
▪️ВС РФ поразили в Запорожской области объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ;
▪️ВС РФ за сутки уничтожили 31 украинский БПЛА;
▪️Средства ПВО РФ перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 2 авиабомбы JDAM;
▪️Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 145 военнослужащих;
▪️ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении;
▪️ВС РФ поразили в ДНР пункты управления двух украинских бригад.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Депутат самопровозглашенной ЛНР погиб при взрыве автомобиля в Луганске. Гибель Михаила Филипоненко — бывшего начальника „народной милиции“ и депутата „народного совета“ самопровозглашенной ЛНР — подтвердил „Луганскому информационному центру“ его сын Иван. По его словам, в автомобиле его отца сработало взрывное устройство, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью.
В главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) заявили, что организовали операцию по ликвидации бывшего начальника „народной милиции“ и депутата „народного совета“ самопровозглашенной ЛНР Михаила Филипоненко совместно с местным движением сопротивления.
В ГУР утверждают, что Филипоненко „был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам“, а также сам лично „жестоко пытал людей“.
Еврокомиссия рекомендовала блоку начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз — после выполнения необходимых условий
В заявлении Еврокомиссии отмечается, что переговоры должны официально начаться после того, как Киев выполнит оставшиеся условия, связанные с усилением борьбы с коррупцией, принятием закона о лоббизме в соответствии со стандартами ЕС и усилением гарантий национальных меньшинств.
В минувшую субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила Киев за выполнение „более чем на 90%“ семи контрольных показателей реформ, установленных Брюсселем.
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины в блоке, назвав это „правильным шагом“. Зеленский заявил, что несмотря на все сложности, Украина движется вперед: „Уже в декабре ожидаем политическое решение от Европейского совета“.
У Украины есть план продолжения боевых действий, несмотря на трудности с контрнаступлением, а также то, что западные лидеры сейчас заняты конфликтом на Ближнем Востоке, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке, Зеленский сказал, что украинские военные все еще будут пытаться добиться результатов на поле боя в этом году — и что он уверен, что они добьются успеха.
В результате ракетного авиаудара по одному из портов в Одесской области есть погибшие и раненые на судне, которое ходит под флагом Либерии, утверждает южное командование ВСУ.
„Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии в момент его захода в порт. Трое членов экипажа — граждане Филиппин — ранены, один из них госпитализирован. Лоцман погиб, еще один работник порта получил ранения“, — сказано в заявлении.
Российские военные, которые регулярно наносят удары по портовой инфраструктуре в Одесской области, пока не комментировали это утверждение, Би-би-си не может оперативно проверить заявления воюющих сторон.
Согласно заявлению ВСУ, удар был нанесен противорадиолокационной ракетой Х-31П самолетом тактической авиации, находившимся над Черным морем.
Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. Согласно указу, часть заблокированных в России иностранных активов могут обменять на замороженные за рубежом активы россиян. В документе говорится, что мера затронет лишь активы до 100 тысяч рублей.
По словам министра финансов Антона Силуанова, на первом этапе российские власти планируют разблокировать счета типа „С“, где хранятся замороженные активы иностранцев, на сумму порядка 100 миллиардов рублей. Ранее Силуанов заявлял, что за рубежом заблокированы активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение дня состоялось 57 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Вооруженные силы Украины отбили атаки ВС РФ в районах Синьковки Харьковской области, Новоегоровки Луганской области, Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещеевки, Андреевки, Керамика, Степного, Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области
ВСУ продолжают наступательную операцию на мелитопольском направлении и штурмовые действия на бахмутском направлении, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, истощают ВС РФ вдоль всей линии фронта.
Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения российской армии и три — по российским зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, два склада боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, три станции радиоэлектронной борьбы и еще одну „важную цель противника“.
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