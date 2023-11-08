ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Становится все холоднее, снова пойдет снег

Поначалу восточная периферия циклона по-прежнему будет обеспечивать нам теплую и пасмурную погоду. Время от времени будут идти дожди, кое-где кратковременные прояснения. В ближайшие пару дней то здесь, то там может на минутку выглянуть солнце. Температура воздуха ожидается выше нуля: ночью 1–7, днем 4–8 градусов с легкой, но постоянной тенденцией к снижению.

К воскресенью зона низкого давления отойдет от нас к югу. Погоду в Эстонии будет определять с одной стороны набирающий силу над Украиной и двигающийся на север новый циклон. С другой стороны — усиливающийся в Скандинавии и северной части Финляндии антициклон с холодными воздушными массами, который будет оттеснять украинский циклон в сторону северо-западной части России.

На новой неделе характер погоды станет более зимним. В понедельник из-за Чудского озера в северном направлении будет двигаться область низкого давления. Ее западная оконечность захватит Эстонию, и во многих местах пройдет дождь, в Восточной Эстонии также мокрый снег и снег.

Во вторник циклон уйдет на северо-восток и освободит место для периферии антициклона, ветер сменит направление на северное. Местами пройдет снег и снег с дождем, во многих местах на земле образуется тонкая корочка снега, на Северо-Востоке Эстонии снежный покров может быть немного потолще. На островах осадки будут в основном в виде дождя, снег растает.

По ночам термометр будет показывать небольшой „минус“, дневные температуры будут в районе нуля, лишь на побережье островов столбик термометра будет подниматься до четырех градусов тепла.

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