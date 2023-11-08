Любителей бокса ожидает бой звезд OnlyFans. Претендентка на титул: у нее хорошая грудь, но моя лучше

Бриджес, защищающая свой титул, назвала это противостояние „битва сисек“, имея в виду тот факт, что обе девушки большую славу получили благодаря OnlyFans.

„У нее [Мэтти] тоже хорошая грудь, но моя лучше, так что я уже выиграла“, - сказала 37-летняя Бриджес перед началом поединка. „Конечно, она очень красивая женщина. Она так же является звездой платформы для взрослых OnlyFans и работает моделью нижнего белья“.

Хотя Бриджес по мнению экспертов является главным фаворитом, по мнению австралийки, ей не следует недооценивать свою соотечественницу. „Я знаю, что многие списали ее со счетов, но однажды то же самое случилось со мной, потому что я была красивой моделью. Учитывая ее предыдущие поединки, я думаю, что она тяжелый соперник“.

Однако чемпионка мира уверена, что сможет защитить свой титул: „Я знаю, что она даст мне хороший бой. Она упорная, как и все австралийцы, но я не думаю, что она достаточно сильна, чтобы сдержать меня“, - добавила Бриджес.

За свою профессиональную карьеру 37-летняя Бриджес выиграла девять поединков (четыре нокаутом) и проиграла один. 36-летняя Мэтти имеет в своем активе восемь побед (три нокаутом), одну ничью и одно поражение.