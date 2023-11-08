ОБЗОР | Как комментаторы RusDelfi отреагировали на новость о забастовке учителей: „Нормальная у них зарплата, проблема высосана из пальца“

Причиной забастовки один из комментаторов считает то, что „учителям не хватает денег уезжать на горнолыжные в Альпы на зимние каникулы и к теплому синему океану на все летние. Только не надо мне сказки рассказывать про то, что у них отпуск сорок дней, а остальное время они занимаются переподготовкой на разных курсах. У меня соседи, муж и жена-преподаватели. Муж в колледже, супруга в гимназии. Общаюсь“.

„Какая им зарплата. Один раз выучились, зазубрили и гоняют эту программу по много лет подряд в автоматическом режиме, с редкими дополнениями. Скоро эту работы будет выполнять искусственный интеллект“, — пишет другой комментатор.

Еще один комментатор считает, что у учителей школ „достаточная зарплата“. „Есть более важные специалисты, у которых зарплата меньше, чем у учителей школ. Причина забастовки высосана из пальца“.

„А не пора ли сократить количество учителей? Процентов на 25, — пишет еще один комментатор. — А остальным поднять зарплату. Не понимаю, почему государство должно тратить деньги налогоплательщиков на такие предметы, как музыка, физкультура, когда все в секции ходят. Почему бы не сделать химию и физику полностью предметами по выбору?“

Другой комментатор считает, что школу можно сделать вообще необязательной. „Пусть учатся только способные дети. Чтобы в будущем у перспективных детей было перспективное будущее. Не способных научить писать, читать — на тяжелые работы. Все равно на них государство зря деньги тратит. Сидят, мебель казенную протирают“.