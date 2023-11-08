ОБЗОР | Как комментаторы RusDelfi отреагировали на новость о забастовке учителей: „Нормальная у них зарплата, проблема высосана из пальца“(34)
В эту пятницу, 10 ноября, Союз работников образования планирует провести предупредительную забастовку. Наш портал подготовил несколько материалов на эту тему, и в комментариях, к примеру, к этому видеоопросу, разгорелась серьезная дискуссия. Как отреагировали читатели портала? Читайте обзор комментариев (орфография и пунктуация сохранены).
Причиной забастовки один из комментаторов считает то, что „учителям не хватает денег уезжать на горнолыжные в Альпы на зимние каникулы и к теплому синему океану на все летние. Только не надо мне сказки рассказывать про то, что у них отпуск сорок дней, а остальное время они занимаются переподготовкой на разных курсах. У меня соседи, муж и жена-преподаватели. Муж в колледже, супруга в гимназии. Общаюсь“.
„Какая им зарплата. Один раз выучились, зазубрили и гоняют эту программу по много лет подряд в автоматическом режиме, с редкими дополнениями. Скоро эту работы будет выполнять искусственный интеллект“, — пишет другой комментатор.
Еще один комментатор считает, что у учителей школ „достаточная зарплата“. „Есть более важные специалисты, у которых зарплата меньше, чем у учителей школ. Причина забастовки высосана из пальца“.
„А не пора ли сократить количество учителей? Процентов на 25, — пишет еще один комментатор. — А остальным поднять зарплату. Не понимаю, почему государство должно тратить деньги налогоплательщиков на такие предметы, как музыка, физкультура, когда все в секции ходят. Почему бы не сделать химию и физику полностью предметами по выбору?“
Другой комментатор считает, что школу можно сделать вообще необязательной. „Пусть учатся только способные дети. Чтобы в будущем у перспективных детей было перспективное будущее. Не способных научить писать, читать — на тяжелые работы. Все равно на них государство зря деньги тратит. Сидят, мебель казенную протирают“.
„Для того, чтобы бастовать и требовать повышения заработной платы, надо прежде всего соответствовать, — считает еще один комментатор. — Надо стараться хорошо работать. Чтобы у детей были знания и желание учиться. В наших гимназиях мало хороших специалистов. Экзамены сдали в этом году плохо, математика плохо сдана. Эстонский слабый. В гимназии конкурсы немыслимые. Многие учителя просто вредные! Не идут навстречу ученикам. Даже договориться об исправлении оценок с ними бывало тяжело. Ужас, ребенок 3-4 класс хочет получить четверку и просит исправить по русскому тройку, оценка между тройкой и четверкой, а ему учитель говорит, что, „увы, оценку не исправляю!“. Какая мотивация тут! Почему такая вредность Жалко? А тройка именно по причине того, что ребенок не понял тему на уроке. Прежде чем получить хорошую зарплату от налогоплательщиков, надо стараться хорошо учить детей этих же налогоплательщиков“.
„Учителя — бюджетникии не понимают одной простой истины: если хотите, что бы у вас было хорошо, то и в частном секторе должно быть хорошо, а по-другому не будет“, — пишет еще один комментатор. — „Наши „протестуны“ заслуживают разве что понижения зарплаты. К такому выводу приходишь, судя по уровню знаний школьников“, — отвечает ему второй комментатор.
„Учителя, это вам недостаточно высокую зарплату платят? Хотя много нужных специалистов, не менее важных, у кого зарплата ниже. И почему-то большая часть учеников посещают репетиторов, я говорю про школы с русским языком обучения“.
„Когда уже закончатся эти убегалки-догонялки? Стоит чуть-чуть повысить зарплаты — тут же подскакивают цены. Не повышать зарплаты надо, а цены останавливать. А злостных спекулянтов злостно штрафовать. Вот почему в далеко небогатой Эстонии одни из самых высоких цен? Это все жадность и безнаказанность“, — пишет еще один комментатор.
„Уверен: высокопрофессиональные учителя ,в совершенстве знающие предмет, любимые учениками, владеющие несколькими языками, никогда не будут бузить. Бузят как всегда „непризнанные гении“. Как правило — ремесленники от профессии и проплаченные провокаторы .Что касается денег, то учителя получают не меньше иных специалистов бюджетного среднего звена, в среднем по стране, Да и в любой профессии есть возможность законно и прилично подработать. У хорошего педагога этих возможностей больше, чем у других“.
„Хороших специалистов приглашают работать в престижные платные учебные заведения — там весьма достойные оклады, — пишет еще один комментатор. — Школа — ширпотреб. Гимназия чуть выше по уровню. Согласитесь — платят за результат. А результат стандартного школьного обучения весьма неоднозначен. Что касается „подработки“, то у учителей масса свободного времени. Особенно летом, когда абитуриенты готовятся поступать“.
„Да все гораздо проще — спорить не о чем, — считает еще один комментатор. — Если учителя считают, что пора воздействовать на правительство и государство с целью улучшения своей жизни, если они считают, что заработная плата неадекватна проделанной работе, то естественно имеют право, да и обязаны, воздействовать как считают нужным. А что касаемо мнения обывателя —- вообще без разницы. Свое мнение можете своей бабушке изложить. Никого больше оно не заинтересует“.
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