В финальном туре чемпионата Эстонии по футболу будет работать больше видеосудей, чем обычно

Для видеосудей, впервые в этом сезоне приступивших к исполнению своих обязанностей, на стадионе „А. Ле Кок Арена“ была построена специальная комната, которая использовалась для проведения всех матчей. Комната, строительство которой было завершено в конце прошлого года, позволяет одновременно обслуживать максимум три матча, но из-за принципов честной игры в субботу, 11 ноября, одновременно состоятся четыре игры. Чтобы обеспечить подходящие условия работы видеосудьям на всех четырех матчах, в день матча в Таллинн прибудет автобус, в котором имеется все необходимое для обслуживания игры оборудование.

„Поскольку в финальном туре одновременно может проходить до пяти матчей, мы заранее подготовились к улучшению технических возможностей видеосудей. Обсуждались различные варианты, оптимальным из которых стало привлечение к месту проведения финального тура автобуса Hawk-Eye, уже знакомого нам по специальной комнате на А. Ле Кок Арене“, — пояснил Вейко Соо, руководитель отдела развития лиг Эстонского футбольного союза.

Матч между „Флорой“ и „Калью“, который пройдет на „Спортлэнд Арене“, будет обслуживаться автобусом с видеосудьями, что создает дополнительную мощность. „Такая же техника видеосудьи будут работать и на последнем домашнем матче мужской сборной Эстонии, который состоится 16 ноября против Австрии“, — добавил Соо.

Согласно правилам Высшей лиги, все игры последнего тура должны начинаться в один день и в одно время, за исключением случаев, когда результаты последнего тура не влияют на положение команд в турнирной таблице. Поскольку матч между тартуской „Таммекой“ и клубом „Харью“ повлияет только на положение этих двух команд в таблице, он будет сыгран 10 ноября.

36-й тур Высшей лиги:

10 ноября в 19:00

„Таммека“ - „Харью“

11 ноября в 14:00

„Калев“ - „Транс“

„Курессааре“ - „Вапрус“

„Пайде“ - „Левадия“

„Флора“ - „Калью“

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