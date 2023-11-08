Новости Эстонии
08.11.2023, 21:12

Задержанная полицией участница митинга в поддержку Палестины: мне так и не объяснили, что я сделала не так

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Плакат, по поводу которого Клышейко пришлось давать объяснения полиции.
Плакат, по поводу которого Клышейко пришлось давать объяснения полиции.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В отношении пяти человек, участвовавших в воскресенье в демонстрации в поддержку Палестины, инициированы дела о проступке. По сообщению полиции, поводом послужило использование плаката и скандирование лозунга „From the river to the sea, Palestina will be free“ — „От реки до моря Палестина будет свободной“. Однако, судя по тому, что пришлось пережить одной из участниц демонстрации, которую доставили в отделение полиции, дело было не только в лозунге.

По словам Леоре Клышейко, задержанной во время протестной акции, она пришла на площадь Вабадузе в Таллинне вместе со своей второй половиной и детьми. „Я достала плакат и держала его на вытянутой руке. На одной стороне было написано „Genotsiidi nimetamine genotsiidiks ei ole kontroversiaalne“ („Называть геноцид геноцидом - не спорно“) и на другой стороне „От реки до моря...“ - сказала она.

Как утверждает Клышейко, она до сих пор не уверена, из-за какого именно текста ее задержали, так как сотрудники полиции не были единодушны в оценке ее поступка. Женщина простояла с плакатом на площади примерно десять минут, затем полиция предложила ей сесть в автомобиль.

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