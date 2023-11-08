Задержанная полицией участница митинга в поддержку Палестины: мне так и не объяснили, что я сделала не так(1)
В отношении пяти человек, участвовавших в воскресенье в демонстрации в поддержку Палестины, инициированы дела о проступке. По сообщению полиции, поводом послужило использование плаката и скандирование лозунга „From the river to the sea, Palestina will be free“ — „От реки до моря Палестина будет свободной“. Однако, судя по тому, что пришлось пережить одной из участниц демонстрации, которую доставили в отделение полиции, дело было не только в лозунге.
По словам Леоре Клышейко, задержанной во время протестной акции, она пришла на площадь Вабадузе в Таллинне вместе со своей второй половиной и детьми. „Я достала плакат и держала его на вытянутой руке. На одной стороне было написано „Genotsiidi nimetamine genotsiidiks ei ole kontroversiaalne“ („Называть геноцид геноцидом - не спорно“) и на другой стороне „От реки до моря...“ - сказала она.