Четыре футболиста сборной Польши до 17 лет отстранены от ЧМ за пьянку

Оскар Томчик, Филип Розги, Ян Лабендзки и Филип Вольски напились в баре на Бали. Игроки покинули отель и отправились в местное заведение, где тренерский штаб нашёл их только под утро. При этом Вольски является ключевым игроком юниорской сборной Польши.

Отмечается, что этот проступок юных футболистов ставит сборную Польши в шаткое положение, ведь правила ФИФА не предусматривают замену в заявке команд прямо перед стартом турнира. Если ФИФА не сделает исключение в случае с поляками, то в распоряжении тренерского штаба на ЧМ в Индонезии останется всего 17 футболистов, три из которых — вратари.

Польская футбольная ассоциация пока не делала никаких заявлений относительно инцидента или его потенциального влияния на игру команды в предстоящих матчах.

Польша уже 11 ноября сыграет против Японии на юношеском чемпионате мира. Также в группе соревнуются Аргентина и Сенегал.

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