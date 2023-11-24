Какой была жизнь в Таллинне 100 лет назад?
В 2023 году лозунг Таллинна – „На гребне перемен!“. В связи с этим давайте заглянем в прошлое – что изменилось в Таллинне за 100 лет? Увлекательные истории о прошлом столицы рассказывают историки Таллиннского городского музея Тоомас Абилине и Андо Паюс.
Сегодня в Ласнамяэ ведут больше двух десятков автобусных линий
100 лет назад добраться до Ласнамяэ можно было только на самолете. Именно там располагался аэродром.
Аэродром Ласнамяэ был создан в 1916 году для русской авиаэскадрильи Морской крепости Петра Великого. ВВС Эстонии приняли его в 1919 году. В 1921 году аэродром начали применять для пассажирских самолетов. С 1936 года аэродром Ласнамяэ использовала только военная авиация Эстонии. Эксплуатация аэродрома полностью прекращена в 1982 году.
Сегодня люди ходят летом на пляж Пирита загорать
Пляж Пирита стал первым хорошо организованным и популярным пляжем для купания в 1920-х годах.
В первое десятилетие 20-го века район Пирита выглядел еще довольно непривлекательно, по соседству с руинами монастыря на песчаных отмелях у реки мостились старые рыбацкие домишки, у берега болтались остовы ржавых морских знаков и море прибивало к ним всякий хлам.
Перед Первой мировой войной вдоль реки Пирита начал развиваться центр спорта, здесь занимались греблей и организовывались курсы плавания, в 1912 году в устье реки была построена 8-метровая вышка для прыжков в воду.
Чистая вода Пирита, полуторакилометровый песчаный пляж без камней привлекали все больше и больше людей, несмотря на то что окружающая среда была еще не благоустроена и отдыхающим часто приходилось загорать среди мусора.
Сегодня через „горб Хендриксона“, или виадук Пярнуского шоссе, как сверху, так и снизу проходят больше десятка автобусных маршрутов, 2 трамвайных, 3 железнодорожных маршрута и дополнительная велосипедная дорожка.
В начале 1920-х годов в Таллинне насчитывалась сотня такси и несколько десятков владельцев частных автомобилей. Основная часть транспорта была гужевой. Со временем появились автобусы, переделанные из легковых автомобилей.
Грузовики долгое время не составляли конкуренции железным дорогам. Так что самый важный путь перевозки товаров лежал из порта Таллинна на железнодорожную товарную станцию.
Сегодня сам Таллинн – центр инноваций
100 лет назад в Таллинне тоже происходили инновационные события. В конце сентября 1930 года турне по столицам Балтии совершил дирижабль. На тот момент „Граф Цеппелин“ был самым большим дирижаблем в мире и уж точно самым надежным из всех дирижаблей.
На борту было 15 пассажиров. Над городами дирижабль сбрасывал почту. Также планировалось приземление в Хельсинки, чтобы высадить нескольких людей, но его отменили из-за шторма. Полеты на дирижаблях предназначались в первую очередь для продвижения воздушного транспорта, коммерческого успеха „Граф Цеппелин“ не имел, поскольку дирижабль мог вместить слишком мало пассажиров.
Сегодня по железнодорожному участку Копли проходит Путукавяйл, сохраняя видовое богатство
Строительство поселка Копли для рабочих Русско-Балтийской верфи началось в 1913 году и продолжалось до 1917 года. К 1918 году большая часть рабочих бараков опустела в связи с отъездом русских рабочих. Часть зданий была введена в эксплуатацию в 1919 году для размещения больных сыпным тифом Русской Северо-Западной армии.
В начале 1920-х годов часть домов пустовала, часть представляла собой небольшие предприятия или склады, здесь же хранился зерновой запас Эстонской Республики, а более престижные квартиры постоянно находились в пользовании людей. После окончательного банкротства завода в 1925 году все бараки снова использовались как жилье.
Название „Коплиские линии“ стали использовать только в 1952 году.
Сегодня строится Глинтовый парк – парковая зона, состоящая в основном из заповедников
Когда-то в этом же районе был зоопарк, открытый на улице Мяэкалда в Кадриорге 25 августа 1939 года. В коллекции было 130 животных 36-ти видов. Земля питомника-дендрария Института охраны природы и туризма в Кадриорге с самого начала предназначалась для временного размещения зоопарка. „Маленький зоопарк“ в Кадриорге задумывался для получения впечатлений, и велись дискуссии об его подходящем расположении. Никто не думал, что зоопарк останется в тесноте Кадриорга на целых 44 года.
После войны территория зоопарка в Кадриорге была по возможности максимально расширена, но теснота Таллиннского зоопарка часто становилась предметом обсуждения в прессе.
Сегодня флаг инноваций высоко несут TalTech и Научный парк Tehnopol
Кстати, первый дом, построенный в Мустамяэ 60 лет назад, был общежитием Таллиннского технического университета.
Мустамяэ получил свое название в 1920-х годах в честь так называемых Синих, или Черных „гор“: из Таллинна они казались темными. В северной части современного Мустамяэ с 17 века располагалась деревня Кадака. Первые письменные сведения о ней относятся к 1688 году. До 1940 года в деревне Кадака было 50 хуторов и более 80 дач к востоку от Мустамяэского шоссе. Население там в основном занималось огородничеством и выращиванием овощей. Из-за близости таллиннского рынка даже хозяйствам площадью 6 га удавалось неплохо выгадывать на выращивании овощей.
Сегодня у Таллинна задача – восстановить болото Пяэскюла
В окрестностях реки Пяэскюла 50–60 лет назад были обширные болота: от склонов Мяннику вдоль реки Пяэскюла до Лаагри и далее до Харку. На болоте и в его окрестностях постоянно встречались дикие козы и лоси, ранней весной можно было услышать токование тетеревов или изумиться полету болотных кур.
Смертельный удар по болоту был нанесен в 1970-х годах, когда было начато осушение болота Пяэскюла под руководством Антса Палувитса, тогдашнего директора Таллиннского лесничества. Были выкопаны глубокие стволовые канавы, а через несколько лет на болото были посажены молодые сосны. По представлениям того времени, единственной ценностью болот был добываемый из них торф, а как человек своей эпохи Антс Палувитс называл болота фурункулами, от которых землю следует излечивать.
Несмотря на осушение, небольшая часть бывшей болотистой местности сохранилась в низинной части между Мяннику и Нымме-Хийу, то есть в пойме реки Пяэскюла. Она даже не имеет точного размера болота, это в основном болотистый сосняк и в меньшей степени – облесенное болото.
Использованные источники:
Toomas Abiline „Tallinlase rannasuvi läbi aegade“ Imeline Ajalugu 2019 juuli
www.loodusajakiri.ee/vana_loodus/arhiiv/jaan00/zoo.htm
Tallinna Entsüklopeedia (2004)
Eesti Loodus, nr. 2 veebruar 2017 Urmas Jürivete „Päästkem Pääsküla raba“
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