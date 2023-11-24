Какой была жизнь в Таллинне 100 лет назад?

Сегодня в Ласнамяэ ведут больше двух десятков автобусных линий

100 лет назад добраться до Ласнамяэ можно было только на самолете. Именно там располагался аэродром.

Аэродром Ласнамяэ был создан в 1916 году для русской авиаэскадрильи Морской крепости Петра Великого. ВВС Эстонии приняли его в 1919 году. В 1921 году аэродром начали применять для пассажирских самолетов. С 1936 года аэродром Ласнамяэ использовала только военная авиация Эстонии. Эксплуатация аэродрома полностью прекращена в 1982 году.

Сегодня люди ходят летом на пляж Пирита загорать

Пляж Пирита стал первым хорошо организованным и популярным пляжем для купания в 1920-х годах.

В первое десятилетие 20-го века район Пирита выглядел еще довольно непривлекательно, по соседству с руинами монастыря на песчаных отмелях у реки мостились старые рыбацкие домишки, у берега болтались остовы ржавых морских знаков и море прибивало к ним всякий хлам.

Перед Первой мировой войной вдоль реки Пирита начал развиваться центр спорта, здесь занимались греблей и организовывались курсы плавания, в 1912 году в устье реки была построена 8-метровая вышка для прыжков в воду.

Чистая вода Пирита, полуторакилометровый песчаный пляж без камней привлекали все больше и больше людей, несмотря на то что окружающая среда была еще не благоустроена и отдыхающим часто приходилось загорать среди мусора.

Сегодня через „горб Хендриксона“, или виадук Пярнуского шоссе, как сверху, так и снизу проходят больше десятка автобусных маршрутов, 2 трамвайных, 3 железнодорожных маршрута и дополнительная велосипедная дорожка.

В начале 1920-х годов в Таллинне насчитывалась сотня такси и несколько десятков владельцев частных автомобилей. Основная часть транспорта была гужевой. Со временем появились автобусы, переделанные из легковых автомобилей.

Грузовики долгое время не составляли конкуренции железным дорогам. Так что самый важный путь перевозки товаров лежал из порта Таллинна на железнодорожную товарную станцию.

Сегодня сам Таллинн – центр инноваций