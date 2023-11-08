Другие виды
08.11.2023, 09:54

Ральф Трибунцов установил новый рекорд Эстонии на соревнованиях в Финляндии

 
Александр Комшин
Ральф Трибунцов
Ральф Трибунцов
ФОТО: Delfi Meedia

На прошедших в Эспоо (Финляндия) соревнованиях по плаванию Finland Open GrandPrix эстонский пловец Ральф Трибунцов установил новый рекорд Эстонии в заплыве на дистанции 50 метров на спине – 23,43 секунды.

Представитель плавательной школы „Калев“ улучшил свой же предыдущий рекорд (23,53), который был установлен в прошлом году на соревнованиях в Кохтла-Ярве.

Р. Трибунцов также занял первое место на дистанции 100 метров на спине с результатом 51,20 секунды.

Отметим также выступление одноклубницы Трибунцова Алексы Голд, которая заняла второе место в плавании на дистанции 200 метров на спине (2:15,06) и третье место на дистанции 200 метров вольным стилем (2:01,20).

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