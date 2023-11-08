Лига чемпионов: „Шахтер“ сенсационно обыграл „Барселону“, а „Милан“ нанес поражение „ПСЖ“

В группе Н „Шахтер“ сенсационно обыграл „Барселону“. Единственный гол был забит на 40-й минуте матча, когда Даниил Сикан переправил мяч в ворота после передачи грузинского полузащитника Георгия Гочолеишвили.

В другом матче группы H „Порту“ на своем поле обыграл „Антверпен“ со счетом 2:0.

В группе F, которую так же называют „группой смерти“, немецкая „Боруссия“ из Дортмунда обыграла дома „Ньюкасл“ со счетом 2:0. Голы забили Никлас Фюллькруг и Юлиан Брандт.

„Милан“ дома обыграл „ПСЖ“ со счетом 2:1 благодаря голам Рафаэля Леао и Оливье Жиру.

В группе G „Манчестер Сити“ обыграл „Янг Бойз“ со счетом 3:0 благодаря двум голам Эрлинга Холанда, а „РБ Лейпциг“ обыграл „Црвену Звезду“ со счетом 2:1.

Благодаря этой победе „РБ Лейпциг“ и „Манчестер Сити“ досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

В группе E мадридский „Атлетико“ разгромил дома „Селтик“ со счетом 6:0. Уже на шестой минуте Антуан Гризманн вывел хозяев вперед. На 23-й минуте Маэда получил красную карточку и оставил „Селтик“ в меньшинстве. На 45+2-й минуте Альваро Мората удвоил преимущество хозяев.

На 60-й минуте Антуан Гризманн оформил дубль. На 66-й минуте игры защитник „Атлетико“ Лино красивым ударом закрутил мяч в дальний угол ворот. На 76-й Альваро Мората оформил дубль. Победную точку на 86-й минуте поставил Сауль Ньигес.

Во второй игре этой же группы „Лацио“ обыграл „Фейеноорд“ со счетом 1:0, благодаря голу Чиро Иммобиле.

Групповой этап

„Боруссия“ Дортмунд – „Ньюкасл“ 2:0

Голы: 1:0 – 26 Фюллькруг, 2:0 – 79 Брандт.

„Шахтер“ – „Барселона“ 1:0

Гол: 1:0 – 40 Сикан.

„Милан“ – „ПСЖ“ 2:1

Голы: 0:1 – 9 Шкриньяр, 1:1 – 12 Рафаэл Леау, 2:1 – 50 Жиру.

„Атлетико“ – „Селтик“ 6:0

Голы: 1:0 – 6 Гризманн, 2:0 – 45 Мората, 3:0 – 60 Гризманн, 4:0 – 66 Лино, 5:0 – 76 Мората, 6:0 – 84 Сауль.

„Црвена Звезда“ – „РБ Лейпциг“ 1:2

Голы: 0:1 – 8 Симонс, 0:2 – 77 Опенда, 1:2 – 81, автогол Хенрихс.

„Порту“ – „Антверпен“ 2:0

Голы: 1:0 – 32, пенальти Эванилсон, 2:0 – 90 Пепе.

„Лацио“ – „Фейеноорд“ 1:0

Гол: 1:0 – 45 Иммобиле.

„Манчестер Сити“ – „Янг Бойз“ 3:0