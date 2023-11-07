„Паника и зрада“: что происходит вокруг главкома ВСУ Залужного

Депутат Рады, „порошенковец“ Владимир Арьев написал в фейсбуке, что, по его данным, министр обороны Рустем Умеров подал представление об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В соцсетях возникли паника и „зрада“ - так на украинском политическом сленге называется ситуация предательского провала.

Генерал Залужный – сверхпопулярный герой украинского военного эпоса, который пишется прямо сейчас. Его отставка – это точно не тот шаг, который будет воспринят и поддержан широкими массами.

Не прошло и часа, как Арьев снес опубликованный им пост: мол, информация об отставке Залужного не подтверждается.

„Зрада“ отменяется? Нет. Эта, казалось бы, комичная ситуация – уж кто-кто, а Арьев как бывший журналист мог бы придирчивее относиться к своим источникам – лишний раз обратила внимание общества на ситуацию вокруг главкома ВСУ.

Тихая ревность

Будем называть вещи своими именами. Окружение президента, а может и сам Владимир Зеленский всегда испытывали определенную ревность к Валерию Залужному.

Он – единственный украинец, который может конкурировать с Зеленским, если говорить об уровне народной поддержки и – это, наверно, самое главное – об электоральных перспективах. Да, выборов в Украине пока не планируется, но когда-то же ведь дойдет и до них.

Но до поры до времени эта ревность была тихой. После того, как Залужный опубликовал статью с шокирующе-отрезвляющими оценками нынешней военной кампании, против него включился хор контролируемых Офисом президента телеграм-каналов и политиков из президентского пула.

Залужного обвиняют в пораженчестве, в нежелании воевать до победного конца (то есть до выхода ВСУ на границы Украины состоянием на 1991 год). Против Залужного оборачивают его намерение защитить кандидатскую диссертацию и даже трагическую гибель одного из его ближайших помощников.

Выглядит все так, что общество готовят к тому, что один из народных любимцев, символ героического сопротивления ВСУ российской армии, „атаман Залужный“, будет отправлен в отставку.