„Паника и зрада“: что происходит вокруг главкома ВСУ Залужного
Раньше подобный инцидент мы бы даже не назвали скандалом, сейчас – он заставил вздрогнуть всю политическую Украину, пишет журналист Би-би-си.
Депутат Рады, „порошенковец“ Владимир Арьев написал в фейсбуке, что, по его данным, министр обороны Рустем Умеров подал представление об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В соцсетях возникли паника и „зрада“ - так на украинском политическом сленге называется ситуация предательского провала.
Генерал Залужный – сверхпопулярный герой украинского военного эпоса, который пишется прямо сейчас. Его отставка – это точно не тот шаг, который будет воспринят и поддержан широкими массами.
Не прошло и часа, как Арьев снес опубликованный им пост: мол, информация об отставке Залужного не подтверждается.
„Зрада“ отменяется? Нет. Эта, казалось бы, комичная ситуация – уж кто-кто, а Арьев как бывший журналист мог бы придирчивее относиться к своим источникам – лишний раз обратила внимание общества на ситуацию вокруг главкома ВСУ.
Тихая ревность
Будем называть вещи своими именами. Окружение президента, а может и сам Владимир Зеленский всегда испытывали определенную ревность к Валерию Залужному.
Он – единственный украинец, который может конкурировать с Зеленским, если говорить об уровне народной поддержки и – это, наверно, самое главное – об электоральных перспективах. Да, выборов в Украине пока не планируется, но когда-то же ведь дойдет и до них.
Но до поры до времени эта ревность была тихой. После того, как Залужный опубликовал статью с шокирующе-отрезвляющими оценками нынешней военной кампании, против него включился хор контролируемых Офисом президента телеграм-каналов и политиков из президентского пула.
Залужного обвиняют в пораженчестве, в нежелании воевать до победного конца (то есть до выхода ВСУ на границы Украины состоянием на 1991 год). Против Залужного оборачивают его намерение защитить кандидатскую диссертацию и даже трагическую гибель одного из его ближайших помощников.
Выглядит все так, что общество готовят к тому, что один из народных любимцев, символ героического сопротивления ВСУ российской армии, „атаман Залужный“, будет отправлен в отставку.
Если рассматривать ситуацию в широком контексте, отправлять Залужного в отставку прямо сейчас не выглядит самым удачным решением для Владимира Зеленского.
После публикации нашумевшей статьи в журнале Time (в ней говорится, в частности, о том, что горькую правду о положении дел на фронте президенту не решаются сказать вслух даже его самые близкие соратники), на фоне призывов западных партнеров активизировать борьбу с коррупцией, в свете вероятных трудностей с получением западной помощи уже в ближайшем будущем, акции Зеленского внутри страны и за ее пределами, мягко говоря, несколько просели.
В этой ситуации отправить в отставку главнокомандующего ВСУ выглядит просто как иллюстрация к украинской пословице „Сгорел сарай – гори и хата“.
Политик и военный
С другой стороны, давайте все же смотреть на вещи реально. Владимир Зеленский настаивает на том, что потенциал украинского наступления еще не исчерпан, и ВСУ должны сражаться пока не выйдут на те самые границы состоянием на 1991 год.
Валерий Залужный говорит, что война перешла в позиционную фазу и украинцам стоит задуматься о стратегической обороне.
Очевидно, что политический и военный лидеры страны имеют разное видение нынешней ситуации на поле боя и того, как она будет развиваться в ближайшем будущем. И если один из них должен покинуть капитанский мостик, то, согласно законодательству, Зеленский имеет право уволить Залужного, а не наоборот, нравится это кому-то или нет.
Формально-то это так. Но за полтора года большой войны в Украине сформировалась уникальная модель, когда один сверхпопулярный человек – президент Владимир Зеленский – занимался продвижением интересов своего государства на самых различных международных площадках, обеспечивал ей поддержку цивилизованного мира и договаривался о помощи от зарубежных партнеров, а другой сверхпопулярный человек – Валерий Залужный – воевал, уничтожал оккупантов и освобождал украинские земли.
И они не лезли на поле друг друга: Залужный не занимался политикой, Зеленский не рассказывал военным, как им нужно воевать.
Гипотетическая отставка Валерия Залужного Владимиром Зеленским – особенно в ситуации, когда решимость Запада поддерживать Украину, кажется, несколько пошатнулась – выглядит как очевидное нарушение этого баланса.
Да, такая отставка будет соответствовать закону. Но она явно не будет соответствовать общественным ожиданиям от власти. И вовсе не факт, что общество, а особенно та его часть, которая с оружием в руках защищает само право Украины на существование, отнесется к этому шагу спокойно.
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