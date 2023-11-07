ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (622-й день) | Оккупационные власти сообщили о многочисленных жертвах обстрела центра Донецка

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения российской армии, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель ВС РФ.

Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также уничтожен ударный БпЛА типа „Шахед“ и разведывательный дрон.

На авдеевском направлении российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону и наносят значительные потери. Российские силы безуспешно наступали в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области.

На бахмутском направлении украинские военные отбили атаки у Богдановки и Хромового Донецкой области. Российские войска безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми областей Украины , сообщил медиацентр ВСУ. „Всего из различных видов вооружения — минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, БРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация — были атакованы 121 населенный пункт и 74 объекта инфраструктуры“, — говорится в сообщении. В медиацентре отметили, что есть погибшие и раненые среди мирного населения, их число уточняется. Ранее областные администрации Украины сообщили, что в минувшие сутки погиб один человек и пострадали семь.

Авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой области.

На донецком направлении подразделения Вооруженных сил РФ отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой области.

Политики в Украине и союзных столицах обвиняют друг друга в торможении украинского наступления, пишет NYT. Американские официальные лица намекали, что Украина не добивается успеха потому, что рассредоточивает свои силы, тогда как Зеленский заявил, что его армия не получила достаточного вооружения для наступления.

Издание отмечает отсутствие заметного прогресса и большие потери на поле боя, а также то, что в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии США растет скептицизм по поводу дальнейшей помощи Украине.

NYT пишет, что разногласия между Зеленским и Залужным обострились в то время, когда у Украины проблемы и на военном, и на дипломатическом фронте.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что заявление Залужного „облегчает работу агрессора“ и „вызывает панику“ у западных союзников Украины.

Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждает, что заявление генерала Залужного о том, что война в Украине зашла в тупик, и реакция на него в Офисе президента свидетельствуют о разногласиях между военным и гражданским руководством Украины в и без того непростое для страны время.

Минобороны России сообщило, что сбило 17 беспилотников над Крымом и Черным морем. Из-за падения обломков дрона пострадал один человек. Девять дронов уничтожили российские средства ПВО, еще восемь дронов перехватили, заявили в Минобороны России. Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали во дворе частного дома в селе Орловка. Пострадал мужчина, у него перелом руки.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Олимпийский комитет России подал апелляцию на решение МОК лишить его олимпийского статуса. Об этом сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS). 12 октября МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) за нарушение территориальной целостности членства Украины в связи с его признанием незаконно аннексированных территорий.

Бывший президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение украинского президента Владимира Зеленского приехать в Киев и лично убедиться, что войну невозможно закончить за 24 часа.

„Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что в данный момент было бы неуместно ехать в Украину, – говорится в заявлении Трампа, которое цитирует портал Newsmax. – Администрация Байдена в настоящее время работает с ним, и я не хотел бы создавать конфликт интересов“.

Басманный суд Москвы заочно арестовал участницу Pussy Riot и бывшего муниципального депутата Люсю Штейн, она объявлена в международный розыск.

О том, что Следственный комитет России начал проверку постов Штейн по статье о „военных фейках“, СМИ сообщали еще в мае прошлого года. Как писал РБК, поводом стали твиты активистки, якобы „содержащие ложную информацию о совершении преступлений российскими военными“.

Штейн уехала из России в апреле 2022 года, срезав с ноги электронный браслет. Тогда она отбывала наказание — в сентябре 2021 года суд приговорил ее к году ограничения свободы по „санитарному делу“, по которому привлекали сторонников Алексея Навального. После отъезда из России активистка была объявлена в розыск.