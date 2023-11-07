ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (622-й день) | Оккупационные власти сообщили о многочисленных жертвах обстрела центра Донецка
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми областей Украины, сообщил медиацентр ВСУ. „Всего из различных видов вооружения — минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, БРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация — были атакованы 121 населенный пункт и 74 объекта инфраструктуры“, — говорится в сообщении. В медиацентре отметили, что есть погибшие и раненые среди мирного населения, их число уточняется. Ранее областные администрации Украины сообщили, что в минувшие сутки погиб один человек и пострадали семь.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Вооруженные силы РФ нанесли 16 авиационных ударов, совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Авиационным ударам подверглись Новомихайловка, Ровнополь Донецкой области, Новодаровка Запорожской области, Берислав и Ивановка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Вооруженные силы Украины отбили российские атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области, Красногоровка, Марьинка, Старомайорское Донецкой области, Красное, Роботино и Вербовое Запорожской области.
На бахмутском направлении украинские военные отбили атаки у Богдановки и Хромового Донецкой области. Российские войска безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
На авдеевском направлении российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону и наносят значительные потери. Российские силы безуспешно наступали в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое Донецкой области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении.
Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один — по зенитно-ракетному комплексу противника. Также уничтожен ударный БпЛА типа „Шахед“ и разведывательный дрон.
Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения российской армии, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель ВС РФ.
Минобороны России сообщило, что сбило 17 беспилотников над Крымом и Черным морем. Из-за падения обломков дрона пострадал один человек. Девять дронов уничтожили российские средства ПВО, еще восемь дронов перехватили, заявили в Минобороны России. Губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали во дворе частного дома в селе Орловка. Пострадал мужчина, у него перелом руки.
Американская газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждает, что заявление генерала Залужного о том, что война в Украине зашла в тупик, и реакция на него в Офисе президента свидетельствуют о разногласиях между военным и гражданским руководством Украины в и без того непростое для страны время.
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что заявление Залужного „облегчает работу агрессора“ и „вызывает панику“ у западных союзников Украины.
NYT пишет, что разногласия между Зеленским и Залужным обострились в то время, когда у Украины проблемы и на военном, и на дипломатическом фронте.
Издание отмечает отсутствие заметного прогресса и большие потери на поле боя, а также то, что в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии США растет скептицизм по поводу дальнейшей помощи Украине.
Политики в Украине и союзных столицах обвиняют друг друга в торможении украинского наступления, пишет NYT. Американские официальные лица намекали, что Украина не добивается успеха потому, что рассредоточивает свои силы, тогда как Зеленский заявил, что его армия не получила достаточного вооружения для наступления.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На донецком направлении подразделения Вооруженных сил РФ отразили семь атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка Донецкой области.
На краснолиманском направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской области.
Средства противовоздушной обороны сбили Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой области.
Авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Олимпийский комитет России подал апелляцию на решение МОК лишить его олимпийского статуса. Об этом сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS). 12 октября МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) за нарушение территориальной целостности членства Украины в связи с его признанием незаконно аннексированных территорий.
Бывший президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение украинского президента Владимира Зеленского приехать в Киев и лично убедиться, что войну невозможно закончить за 24 часа.
„Я с большим уважением отношусь к президенту Зеленскому, но считаю, что в данный момент было бы неуместно ехать в Украину, – говорится в заявлении Трампа, которое цитирует портал Newsmax. – Администрация Байдена в настоящее время работает с ним, и я не хотел бы создавать конфликт интересов“.
Басманный суд Москвы заочно арестовал участницу Pussy Riot и бывшего муниципального депутата Люсю Штейн, она объявлена в международный розыск.
О том, что Следственный комитет России начал проверку постов Штейн по статье о „военных фейках“, СМИ сообщали еще в мае прошлого года. Как писал РБК, поводом стали твиты активистки, якобы „содержащие ложную информацию о совершении преступлений российскими военными“.
Штейн уехала из России в апреле 2022 года, срезав с ноги электронный браслет. Тогда она отбывала наказание — в сентябре 2021 года суд приговорил ее к году ограничения свободы по „санитарному делу“, по которому привлекали сторонников Алексея Навального. После отъезда из России активистка была объявлена в розыск.
Еврокомиссия намерена рекомендовать запуск переговоров с Украиной и Молдовой о присоединении этих двух государств к европейскому блоку. Предположительно, процесс будет запущен 24 марта, сообщил в Твиттере корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода.По сведениям журналиста, Грузия в ближайшее время получит статус кандидата с условиями для перехода к следующему шагу.Радиостанция ссылается на встречу глав офисов еврокомиссаров, представляющих все 27 государств-членов ЕС. В понедельник они обсуждали вопросы расширения блока.
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил в интервью нидерландской вещательной организации NOS, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования, которые касаются венгерского меньшинства в Украине.
„Мы не можем с этим согласиться. Венгерская позиция предельно ясна: пока существует этот закон, мы не можем говорить с украинцами об их интеграции в Европейский Союз“, — заявил Балаш Орбан в интервью.
США объявили, что выйдут из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, начиная с 7 декабря. Соответствующее заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, оно опубликовано на сайте Белого дома:
„Сегодня Российская Федерация вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Выход России из договора и продолжение полномасштабной агрессивной войны против Украины — другого государства-участника договора — фундаментально изменили обстоятельства, которые были существенными для стран-участниц ДОВСЕ, согласившихся выполнять договор, и радикально трансформировали обязательства по договору. В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и всеми другими государствами-участниками с 7 декабря в соответствии с нашими правами по международному праву“.
В заявлении подчеркивается, что США пошли на такой шаг после консультаций с НАТО — ранее альянс объявил, что страны-участницы приостановят свое участие в договоре из-за выхода России.
Шесть человек погибли, еще 11 ранены в результате трех обстрелов центра аннексированного РФ Донецка, сообщил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин. Позже российские СМИ со ссылкой на представительство ДНР сообщили о 20 жертвах.
Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры. Ранее сообщалось о попадании в здание Управления труда и социальной защиты населения. При обстреле Буденновского района ранен еще один мужчина. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и одно медицинское учреждение
По словам Пушилина, удары по городу наносились из системы залпового огня HIMARS.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
В течение суток российские войска нанесли три ракетных и 35 авиационных ударов, совершили 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
Произошло 36 боевых столкновений. На купянском направлении ВСУ отразили пять атак противника в районах Синьковки, Ивановки, Берестового Харьковской области.
На бахмутском направлении армия РФ безуспешно штурмовала в районах Богдановки, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. На авдеевском направлении украинские военные отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.
На марьинском направлении ВСУ отразили 13 атак россиян в районе Марьинки Донецкой области. На шахтерском направлении отбита атака в районе Старомайорского Донецкой области.
ВСУ продолжают наступать на мелитопольском и бахмутском направлениях.
Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили шесть артиллерийских средств, два пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, две радиолокационные станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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