В Рийгикогу поддерживают проект правительства по использованию замороженных российских активов на благо Украины(7)
Сегодня конституционная комиссия Рийгикогу решила поддержать и направить пленарному заседанию на первое чтение инициированный правительством законопроект, позволяющий направить на возмещение нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные российские активы, находящиеся под международными санкциями.
Председатель конституционной комиссии Хендрик Йоханнес Террас отметил, что Европейский союз принял 11 пакетов санкций в отношении России, развязавшей против Украины агрессивную войну. ЕС планирует ужесточить санкции, чтобы повысить цену агрессии для России. „В то же время, мы на внутригосударственном уровне должны внести уточнения в законы, чтобы никто не смог найти лазейки в уже существующих санкциях. Также необходимо создать регулирование, которое позволило бы использовать для возмещения нанесенного Украине войной ущерба активы, замороженные в Эстонии на основании международных санкций“, – сказал он.
Инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы (332 SE) создает внутригосударственный механизм, обеспечивающий материальную ответственность государства-агрессора за ущерб, нанесенный в результате наиболее тяжких нарушений международного права. Поправка позволяет использовать имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, нанесенный Россией Украине. Помимо этого, законопроект уточняет компетенции государственных учреждений при применении международных санкций и дает более четкие правовые основания для применения этих санкций и ведения надзора за ними.
Законопроект на заседании конституционной комиссии представил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
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