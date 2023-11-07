ФОТО | „Не для личного пользования“. На российско-эстонской границе таможня изъяла у водителя крупную партию товара

Сотрудники таможенного поста пункта пропуска „Куничина Гора“ при таможенном контроле транспортного средства и багажа гражданина Латвии, выезжающего из России, обратили внимание на сумки с товаром, предназначенным для использования в косметических целях. Мужчина не задекларировал 49 кг перемещаемого товара. Он пояснил, что везет подарки своим друзьям, работающим в салонах красоты.

Сотрудники таможни приняли решение отнести партию косметических и медицинских средств к товарам не для личного пользования. По факту недекларирования товара возбудили дело об административном правонарушении.

245 наименований товара для профессионального использования в косметических и медицинских целях изъяли и направили на экспертизу.

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