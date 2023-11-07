Лидер мужского тенниса Эстонии получил уайлд-кард от организаторов турнира „Опен Хельсинки“
Первая ракетка Эстонии Марк Лаял, впервые поднявшийся на этой неделе в ТОП-200 рейтинга АТР, получил уайл-кард от организаторов турнира „Опен Хельсинки“, который в рамках Сhallenger tour с 6 по 12 ноября пройдет в столице Финляндии.
В первом круге основной сетки М. Лаял (АТР, 199) сыграет с итальянцем Франческо Маэстрелли (АТР, 219) – одним из победителей квалификационного турнира, а в 1/16 финала может встретиться с французом Александром Мюллером (АТР, 84), посеянным под четвертым номером. Первый номер посева имеет чех Томаш Махац (АТР, 64).
Марк Лаял также получил уайл-кард и для участия в парном разряде турнира, его партнером будет 15-летний финский теннисист Линус Лагербом. На старте турнире эстоно-финский дуэт сыграет с опытной парой из Индии.
Призовой фонд турнира „Опен Хельсинки“ составляет 145 000 евро. Победитель получит в качестве призовых 19 650 евро и 125 очков в зачет рейтинга АТР.
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