Лидер мужского тенниса Эстонии получил уайлд-кард от организаторов турнира „Опен Хельсинки“

В первом круге основной сетки М. Лаял (АТР, 199) сыграет с итальянцем Франческо Маэстрелли (АТР, 219) – одним из победителей квалификационного турнира, а в 1/16 финала может встретиться с французом Александром Мюллером (АТР, 84), посеянным под четвертым номером. Первый номер посева имеет чех Томаш Махац (АТР, 64).

Марк Лаял также получил уайл-кард и для участия в парном разряде турнира, его партнером будет 15-летний финский теннисист Линус Лагербом. На старте турнире эстоно-финский дуэт сыграет с опытной парой из Индии.

Призовой фонд турнира „Опен Хельсинки“ составляет 145 000 евро. Победитель получит в качестве призовых 19 650 евро и 125 очков в зачет рейтинга АТР.

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