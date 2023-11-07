Забастовка в садах и школах: „по возможности в пятницу детей не приводите!“

„Просят по возможности не приводить“

„Уважаемые родители! 10 ноября по всей Эстонии пройдет предупредительная забастовка учителей. Хотим сообщить вам, что весь наш коллектив принимает участие в забастовке. В этот день прием детей будет осуществляться с 9.00. Мы очень надеемся на ваше понимание и поддержку“.

Подобного рода сообщения пришли и в другие сады и школы.

„Просили в пятницу привезти детей к 9.00. Но с 7.00 все равно дежурная группа работает. Эстонский сад“.

„Пишут, что принимают детей с 7 до 8 и они пойдут на кружок в садике. С 8 до 9 администрация не работает, в это время детей принимают в определенном месте. Просят по возможности приводить с 9“.

Еще в одной таллинской школе родителям пришло сообщение, чтобы „из-за забастовки по возможности в пятницу детей не приводили“. „Нам такой вариант не подходит, мы все работаем, оставить ребенка дома или взять на работу возможности нет“, — рассказывают родители.

И если забастовку поддержали детские сады и школы с эстонским языком обучения, учреждения с русским языком обучения пока этого делать не спешат, отмечают родители. „На сегодняшний день нам