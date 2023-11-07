Два дня рождения, три ПВР, экспертиза у гинеколога, детдом и Совбез ООН. Непростой путь украинской девочки домой к маме

Именно такая история случилась с Вероникой Власовой из Пыльной, села в Харьковской области. 23 февраля 2022 года ее мать, Нина Власова, уехала по работе в Харьков. Там у женщины был небольшой бизнес — несколько киосков с шаурмой.

Однако бывает и так, что дети оказываются разлучены с родителями поодиночке и попадают в Россию из-за обстоятельств войны. Отслеживать такие случаи гораздо сложнее, чем массовые перемещения, но эти частные истории еще ярче показывают, с чем могут сталкиваться в России дети-беженцы из Украины и как сложно им вернуться домой.

Этой весной Мария Львова-Белова рассказала , что всего с февраля 2022 года в Россию въехали 730 тысяч детей из Украины. Большинство из них оказались в другой стране со своими родителями, но российские власти также вывозили и целые группы детей. Би-би-си подробно освещала вывоз детей-сирот с оккупированных территорий Украины и ситуации, когда украинские дети поехали в лагеря отдыха и не смогли вернуться к родителям из-за изменившейся линии фронта.

В итоге в вынужденной разлуке с мамой девочка провела в России 14 месяцев и встретила сначала свой 13-й, а потом и 14-й день рождения. Когда ей удалось наконец-то вернуться домой, уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова опубликовала в своих соцсетях фотографии сияющих девочки с бабушкой и написала: „Спешу поделиться с вами радостной новостью — 14-летняя Вероника Власова вернулась в Украину! Еще одна семья воссоединилась“. За кадром остались пережитые Вероникой травля в школе, допросы по уголовному делу и принудительная гинекологическая экспертиза.

Однако вместо бабушки в 23:30 в комнату вошли трое полицейских. Они объявили девочке, что она стала потерпевшей по делу об изнасиловании, и стали принуждать ее дать показания об этом. „Они мне говорят: „Скажи, что у вас всё было, и мы тогда тебя не будем мучить““, — вспоминает Вероника. В беседе с корреспондентом Би-би-си она говорит, что запомнила 6 марта как „черный день календаря“.

Семья Мельник переночевала в спортзале в Белгороде, неделю провела в Старом Осколе и 12 марта, уже на организованных российскими властями автобусах, приехала в пункт временного размещения (ПВР) „Мечта“ в Липецкой области. Всего там в тот день разместили 200 человек. „Куда нас отправляли, туда мы и ехали“, — вспоминает Вероника. Там же, в ПВР, через несколько дней девочка отметила свой день рождения. Ей исполнилось 13 лет.

„Мама узнала, что я выехала <в Россию> только тогда, когда мы были на таможне, — продолжает Вероника. — Она очень испугалась“.

Связь с матерью была нестабильной: девочка рассказывает, что вскоре рядом с селом заработали какие-то „глушилки“: Вероника могла понять, что ей по телефону говорит мама, но Нина слов дочери не слышала.

2 марта семья тети, Татьяны Мельник, решила собрать вещи и на собственном автомобиле с прицепом выехать в сторону России. По сути, объясняет девочка, это была единственная безопасная дорога. Сама Мельник рассказала Би-би-си, что причиной стали не только постоянные обстрелы, но и ее здоровье — у женщины в тот момент было воспаление легких, и требовались антибиотики. „Лекарства, которые у меня были, я проколола, а когда стали заканчиваться, мы <в условиях войны> найти их не смогли, и по моей болячке пришлось выехать“, — говорит Мельник. Веронику забрали с собой.

Оба села стоят на российско-украинской границе, от них до России — даже не километры, а сотни метров. В 4.21 утра — Вероника говорит, что запомнила время до минуты — все проснулись от обстрелов. Из насосной ямы, куда спряталась девочка вместе со всей семьей Мельников, она позвонила матери. Уже в первую же ночь войны в селе появились жертвы — и среди пограничников с ближайшей заставы, и среди мирных жителей.

Веронике в тот момент было 12 лет, и она считалась достаточно самостоятельной, чтобы остаться одной, но девочка решила поехать в гости к тете, сельской медсестре Татьяне Мельник*, и ее детям, своим двоюродным братьям и сестрам, в село Борисовку, что в трех километрах от Пыльной. 24-го к обеду мама Вероники должна была вернуться домой.

Затем Власова предложила Мельник привезти Веронику на границу с Латвией или Эстонией и передать девочку в нейтральной зоне третьей родственнице, которая смогла бы забрать ее в Украину. Сестры договорились о дате в июне 2022 года, однако ближе к делу „сестра резко позвонила и сказала, что она не может привезти ребенка в буферную зону, так как её потом не пустят к своим и вообще заберут у нее детей“, — рассказывает Нина Власова.

„Я сразу начала разговаривать с сестрой о том, как бы мне забрать своего ребенка назад“, — вспоминает Власова. Изначально она предлагала своей сестре выехать из России всей семьей вместе с Вероникой — в том числе, по ее словам, предлагала оплатить дорогу и первый месяц жизни на новом месте для всех родственников. Однако Татьяна Мельник отказалась. „Сказала, нет у меня такой возможности, и передать ты мне денег никак не сможешь. Любая была причина — но она не хотела“.

Воссоединение детей из Украины, оказавшихся в России, с родителями и сейчас, спустя полтора года войны, остается крайне непростой задачей — Би-би-си подробно рассказывала об этом. Чаще всего российские власти настаивают, чтобы матери лично приезжали в Россию за детьми (мужчин призывного возраста из Украины во время войны не выпускают, поэтому, как правило, ездят женщины). Пересечь украинско-российскую границу напрямую сейчас невозможно, добираться приходилось через третьи страны. С деньгами и организацией процесса многим женщинам помогали украинские благотворительные фонды.

По словам Нины Власовой, она старалась морально поддержать дочь, говорила, что так или иначе ее заберет и что „будет все хорошо и бояться не нужно и никому грубить, хамить тоже не нужно“. „Дочка у меня очень патриотических взглядов ребенок, и, несмотря на свой возраст, она прекрасно понимала, что к ней с оружием пришли в дом, угрожают и кричат: мы тебя освобождаем“, — объясняет она Би-би-си.

В России на Татьяну Мельник сразу же оформили временную опеку над Вероникой — по закону у несовершеннолетнего обязан быть законный представитель. С мамой девочка созванивалась регулярно, но коротко, в основном — сказать друг другу, что живы.

— Я у неё спрашивала прямо: как мне забрать своего ребенка? Она говорит: вот приезжай сама, забирай, — рассказывает Власова Би-би-си.

Нина Власова, в свою очередь, считает, что ее сестра намеренно не хотела помогать с возвращением дочери: „Сестра мне начала говорить, что ВСУ напали сами на себя — уже начала нести всякий бред. Но в конфликтные ситуации я с ней вступать не хотела, так как у неё находится мой ребенок“.

„Мне <российские спецслужбы> сказали, чтобы я сидела как мышь, — рассказывает Татьяна Би-би-си. — С сестрой я практически не общалась, можно было бы рассказать ей, что это спецслужбы, но я не могла сказать, что меня трясут (запугивают — Би-би-си) — я боялась всего“. Мельник говорит, что она не пыталась объясниться, даже когда отношения у сестер из-за ее отказа помочь с возвращением девочки резко испортились: „Ничего не доказывала, ничего не говорила. У нее мнение было такое, что я якобы получаю деньги за временное опекунство, я не разубеждала, ничего не говорила по этому поводу“.

Как утверждает Мельник, именно российские спецслужбы запретили ей вывозить или передавать Веронику матери — в расчете на то, что та будет вынуждена приехать за девочкой в Россию самостоятельно.

„Она в России военный преступник“, — объясняет Татьяна Мельник Би-би-си. По словам Мельник, данные о военном прошлом ее сестры быстро стали известны российским спецслужбам — женщина предполагает, что информацию им передали новые власти села, назначенные после оккупации. В домах обеих семей российские военные устроили обыски, и сразу после въезда в Россию и Мельник, и ее мужа подробно допрашивали об их отношениях с ее сестрой.

15 сентября 2022 года Татьяна Мельник с семьей и Вероникой переехали в другой ПВР — „Полет“, почти на границе Липецка, у аэропорта. Бытовые условия там были хорошими, семья разместилась в двух комнатах. В столовой вкусно кормили, устраивали чаепития, на которых иногда подавали даже фрукты и торты, вспоминает сейчас Вероника. Для беженцев привозили вещи и выдавали сертификаты в магазины, по которым можно было получить одежду, обувь и косметику.

С мамой созванивались, но очень редко. „Говорили друг другу, что с нами все хорошо. Это главное, что можно было сказать. Мне нужно было просто слышать ее голос“, — вспоминает Вероника.

„А что я? — вспоминает сейчас бабушка. — У нас гуманитарка кругом. Собак мы не ели и сами себя не обстреливали“.

Еще Вероника увидела по российскому телевидению сюжет о том, что в Харькове собак едят, а за то, что говоришь по-русски, расстреливают. Она вспоминает, как посмотрела „о собаках“, испугалась за бабушку в Харькове и сразу ей позвонила.

„Меня тогда тетя в каком-то смысле запугала. Она говорила, что в Украине все плохо, что я постоянно буду жить в подвалах. И я тогда испугалась, я даже не знала, хочу я уезжать или нет. Тогда к нам еще так не относились, как уже потом“, — вспоминает сейчас девочка первые месяцы жизни с тетей.

Так или иначе, весну и лето 2022 года Вероника провела в „Мечте“. Сама она это время вспоминает как хорошее: ПВР находился в детском санатории, на территории был спортзал, где играли в волейбол, рядом речка. Еда в столовой была не особо вкусной, мясо постоянно пахло, как будто было испорченным, но, философски замечает Вероника, другой еды не было. Зато учеба была необременительной: для детей-беженцев сделали в школе вторую смену, „кто хотел — там просто сидел, кто хотел — учился. Всем было все равно, учимся мы или нет — потому что мы беженцы, мы из Украины“.

С другой стороны, вспоминает Вероника, тетя все чаще обвиняла девочку и ее маму-“ВСУшницу“ в том, что из-за них она не может найти нормальную работу. С работой у Мельник действительно не клеилось: устроиться по своей специальности медсестры она не могла, так как для этого нужно было подтвердить полученное в Украине образование.

„Бывало так, что ребята с последних парт говорили на меня „бендера“ или что-то в этом роде. Такое впечатление, что там все украинцы — „бендеры“ для россиян. Говорили: вали в Украину, что ты здесь забыла, зачем ты сюда к нам приехала?“ — рассказывает девочка. Иногда ее называли „украинским салом“.

Из 35 детей в своем классе она была единственной из Украины. По словам Вероники, она пыталась завести друзей, однако это так и не получилось — отчасти потому, что у одноклассников уже были сложившиеся компании, а еще потому что „дети [так] относились, будто им противно со мной общаться, потому что я из Украины. Я пыталась с кем-то подружиться, а на меня смотрят и делают такое лицо, по типу отойди от меня“. По словам девочки, одноклассник показал ей, как вскоре после ее прихода в класс в одном из чатов соученики обсуждали ее внешность: „Какая я некрасивая, стремная, все такое, потому что я украинка“.

По словам девочки, в какой-то момент всем ученикам велели писать письма на фронт российским военным. „От девочек особенно. И там что-то нужно было вроде: я такая-то девочка, желаю вам всего такого, — вспоминает Вероника. — Я подошла к классному руководителю и сказала, что я отношусь ко всему нейтрально и я такое писать не хочу. Она мне ответила: „А что ты вообще тогда в России забыла? Зачем ты приехала сюда, раз ты не принимаешь нашу политику?“.

Сайт школы подробно перечисляет мероприятия 2022-2023 учебного года: каждый понедельник — обязательный торжественный подъем российского флага под российский гимн и еженедельные „Разговоры о важном“. По воспоминаниям Вероники, на этих „разговорах“ в том числе рассказывали про аннексированный Россией Крым — в частности, проводили мысль, „что люди сами захотели“.

Однако в новом ПВР не было ни речки, ни спортзала, ни друзей. Выходить одной за территорию и тем более ездить в город девочке не разрешала тетя. Даже в школу Вероника добиралась не сама. „Они выделили автобус. Грубо говоря, [ездили] под конвоем. Автобус подбирал деток с Украины — отвозил туда и привозил обратно“, — говорит Би-би-си мать Вероники Нина Власова.

Единственным другом Вероники в тот период был Кирилл Просенников — 20-летний беженец из Харьковской области, сосед по первому ПВР „Мечта“. „Там была компания большая, но потом все разъехались, а мы остались и начали дружить, — вспоминает Вероника. — [В ПВР] для детей устраивали представления, что-то по типу сказок. И вот мы в этих сказках вместе выступали. Он дед, я баба. Когда мама увидела эту фотографию, где он дед, а я бабушка из сказки, она спросила, кто это. И я ей рассказала, она с ним [по телефону] познакомилась. Моя мама знала, кто он, и она ему доверяла“.

Как-то раз один из одноклассников, по словам девочки, долго „доколупывался“ к ней про „эти ракеты“: „“А ты знаешь, где эти ракеты, знаешь?“ А у меня тогда было плохое настроение, и он до меня очень долго доколупывался, и я и говорю: „Так они в тебя летят“, — вспоминает девочка. — Смешно было, он потом ходил такой испуганный“.

Еще, по словам Вероники, одноклассники постоянно ее спрашивали о ракетах, о которых она сама ничего не слышала: „Такое впечатление, будто они из Украины, а не я“ (вероятно, речь шла об установках HIMARS, которые ВСУ начали интенсивно применять на фронте летом 2022 года — Би-би-си).

Вероника добавляет, что классная руководительница пыталась объяснить ее одноклассникам, что „я не виновата, что я из Украины и что я уехала“, но особого эффекта это не имело.

На школьном пенале у Вероники был брелок с зайкой. Однажды, вспоминает девочка, она увидела в коридоре мальчика, который крутил ее брелок на пальце. „А другой парень у меня спрашивает: „Это из Украины?“ Я говорю: „Нет, это из России“. И он говорит: „Жалко, хотели себе забрать как трофей“. Я наехала на него, он брелок отдал почти сразу“, — вспоминает Вероника.

Тетя Вероники Татьяна Мельник в разговоре с Би-би-си объясняет это неприятие хорошими оценками племянницы: „Вероника хорошо училась, и ее ставили в пример, что она с Украины и тянула все предметы, и из-за этого ей там дети высказывали“. Сама Мельник, судя по всему, не пыталась прекратить травлю — главное, что ее племянницу не били и „за углом не зажимали“, говорит она.

Утром в понедельник 6 марта, вспоминает Вероника, тетя неожиданно велела ей и ее двоюродной сестре пропустить школу и остаться в ПВР. В 11 утра в комнату вошли двое мужчин, представившиеся сотрудниками ФСБ, и объявили, что забирают все телефоны по решению суда. „Один записывал пароли от наших телефонов. А другой, такой большой дядя, двухметровый, стоял в дверях и смотрел, чтобы мы никуда не ушли“, — рассказывает Вероника.

Оформление загранпаспорта и документов затянулось на несколько месяцев. Бабушка выехала в Россию в самом начале марта 2023 года — хотела вернуться с внучкой в Киев ко дню рождения Вероники, чтобы она встретила его уже с мамой.

После того как Мельник сначала отказалась возвращаться с Вероникой в Украину, а потом — передать девочку родственнице в нейтральной зоне на границе, Нина Власова решила, что за Вероникой приедет бабушка с нотариальной доверенностью, которую уже в Липецке нужно было перевести на русский и заверить у российского нотариуса. Вместе с Вероникой вернуться в Украину должен был и Кирилл — денег на обратную дорогу Власова дала с расчетом, чтобы хватило и на него.

„Он не приставал, нет. Привозил сладости, фрукты, игрушку ей привозил. У него была любовь к ней, у нее симпатия небольшая. А так как мы беженцы, дети в школе ее постоянно травили, мы старались держаться друг за дружку, понимаете? — в свою очередь говорит тетя девочки Татьяна Мельник. — Он мальчик, конечно, хороший. Бестолковый, но хороший“.

„Там, где они находились якобы в безопасности, под защитой российских властей, мальчишки приставали к девочкам, а этот Кирилл начал её защищать, — рассказывает Би-би-си Нина Власова. — И они сдружились. Кирилл больше для неё как старший брат. Она мне старалась максимально рассказывать, о чем они общаются. И этому Кириллу она очень сильно понравилась“.

И мама, и тетя Вероники рассказывают, что были в курсе дружеских отношений 13-летней Вероники и 20-летнего на тот момент Кирилла и не видели в них ничего предосудительного.

Бабушка Вероники к этому моменту уже въехала в Россию и как раз добралась до ПВР. „Я была в шоке. Я не знала, что делать, как мне быть“, — вспоминает свою первую реакцию на новости о визите ФСБ пожилая женщина. Она решила придерживаться плана и стала заниматься оформлением российской версии доверенности, пообещав приехать к внучке вечером.

Однако вместо бабушки ближе к полуночи в комнату вошли трое полицейских. „Говорят мне, что Кирилл написал заявление о том, что у нас с ним был половой акт и он меня насиловал. С 22 ноября каждый день четыре раза в день“, — вспоминает Вероника.

„Мне это заявление потом показали. Он мне рассказывал, что его побили и он писал его дрожащими руками, как попало. А там почерк был каллиграфический, слишком хороший для Кирилла“, — говорит она.

„Меня стали допрашивать, было у нас что-нибудь или не было. Я им говорю, что ничего не было. Они мне говорят, что даже есть видео. Я прошу показать мне это видео. Мою просьбу проигнорировали, мне ничего не показали. Они говорят об этом заявлении, о 22 ноября, а 22 ноября я была у врача. Они даже дату не выбрали нормальную. Виделись мы с ним два-три раза в месяц. И виделись мы с ним при моей тете“, — вспоминает Вероника.

„Там ничего не было и не могло быть. Мы в ПВР были, там камеры везде, и когда мальчик приезжал, она постоянно была у меня на глазах“, — в свою очередь сказала Би-би-си Татьяна Мельник.

Полицейские, по словам Вероники, начали морально давить на нее: „Где твоя мамка, почему она за тобой не уследила?“ Потом в ход пошли угрозы: „Скажи, что всё было, чтобы тебя не мучили, и тогда от тебя отстанут. Потом говорят: сейчас поедем на медэкспертизу, где проявится, что все было“. Я говорю: „Да, давайте, я согласна на медэкспертизу, поехали“. Я сама настаивала на этой экспертизе, чтобы показать, что ничего не было“.