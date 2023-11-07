Чемпиона Европы по биатлону вывели из комы после огнестрельного ранения
Красимира Анева нашли 1 ноября с пулевым ранением, доставили в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. Личный тренер Анева сообщил, что бывший спортсмен, переживший много личных и профессиональных проблем, еще интубирован, но находится в сознании.
Чемпиона Европы 2019 года по биатлону болгарина Красимира Анева, которого на прошлой неделе госпитализировали с огнестрельным ранением в живот, вывели из медикаментозной комы, его состояние улучшилось. Об этом болгарскому изданию Telegraph сообщил личный тренер бывшего спортсмена Георгий Фуртунов.
В субботу, 4 ноября, стало известно, что Анева 1 ноября нашли рядом с дамбой недалеко от города Кюстендила в тяжелом состоянии и доставили в отделение реанимации Военно‑медицинской академии.
Выстрел был сделан из пистолета, принадлежавшего биатлонисту.“Сейчас ему лучше, он проснулся. Он не может говорить, потому что интубирован, но отвечает жестами. Я не буду комментировать личные вещи, которые с ним произошли, но могу только сказать вам, что c ним много всего случилось. И в личном плане, и в профессиональном в армии, и в спорте. Вы знаете о скандалах с федерацией, из-за которых он также завершил карьеру в 2020 году, о проблемах с сердцем, о травме мышцы бедра, которую он получил в 2015 году... Однако сейчас ему лучше, и я верю, что он выздоровеет“, — сказал Фуртунов.
Telegraph пишет, что инцидент с Аневым, который с 2021 года работал инструктором по физподготовке в армии, произошел из-за измены любимой женщины. Они вместе служили, но потом ее перевели в Кюстендил, где бывший биатлонист увидел ее с другим мужчиной.
В военной прокуратуре изданию заявили, что прорабатывается несколько версий происшедшего. Анев участвовал в трех Олимпиадах и выиграл девять медалей на чемпионатах Европы.
Источник: РБК Спорт
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