„В Эстонии продолжать деятельность невозможно“. Отечественный производитель трикотажа сокращает почти половину работников

До передачи уведомления о сокращении на заводе Qualitex в Синди работало 84 человека.

Приоритетом компании является продолжение всех клиентских отношений и расширение бизнес-деятельности, что, к сожалению, в Эстонии в сложившейся экономической среде более невозможно, говорится в пресс-релизе. По данным компании, все производственные сертификаты и требования к качеству остаются прежними. Кроме того, предприятие сможет предложить клиентам более широкий ассортимент продукции и дополнительная надежность поставок.

Владелец и член правления Qualitex Кристи Тяхт сказала, что инфляция, высокие цены на энергоносители и последствия пандемии коронавируса характерны для всех стран ЕС, но методы поддержания экономической среды и конкурентоспособности в разных странах разные.

„Мне очень жаль наших квалифицированных людей, которым мы были вынуждены сообщить эту тяжелую новость, но, к сожалению, нам пришлось выбирать между плохим и очень плохим решением. Перенеся часть своей деятельности в другую часть Европы, компания сможет сохранить конкурентоспособность и оставить половину рабочих мест в Эстонии“, - добавила Тяхт.

90 процентов произведенных в Синди тканей шло на зарубежные рынки для экспорта.

Производство Qualitex было основано в 1997 году, однако традиции текстильной промышленности Синди восходят к началу прошлого века.

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