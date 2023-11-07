Трагичные ДТП: гибель мужчины и ребенка, на дорогах также пострадали трое пешеходов, среди них 9-летний мальчик

Вчера в 6:11 в Тарту возле автобусной остановки „Кааре“ 73-летний мужчина, поворачивая налево на автомобиле Kia Sportage сбил переходившую дорогу 60-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 13:30 в Раквере на Таллиннской 9-летний мальчик выехал на проезжую часть перед нерегулируемым пешеходным переходом и был сбит автомобилем Škoda Fabia, которым управлял 64-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

В 15:05 на автобусной остановке Hotell Olümpia на улице Юхкентали в Таллинне 59-летний мужчина, управлявший автобусом Solaris Urbino, затормозил, чтобы пропустить фургон Renault. В результате торможения в автобусе упала 78-летняя женщина. Пассажира доставили в больницу.

В 16:40 на 3-м километре Хараского шоссе в волости Куусалу, Харьюмаа, автомобиль Volkswagen Touran, которым управлял 38-летний мужчина, столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 66-летний мужчина. В результате столкновения водитель автомобиля и находившаяся в машине 8-летняя девочка погибли. В больницу доставили 9- и 12-летнюю девочку, находившуюся в автомобиле в качестве пассажиров.

В 17:18 на улице Креэнхольми в Нарве, где 63-летняя женщина за рулем автомобиля Citroen Berlingo сбила 14-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Пешехода доставили в больницу.

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