В Аргентине фанат совершил самоубийство из-за поражения своей любимой команды(1)
„Бока Хуниорс“ проиграл в финале Кубка Либертадорес „Флуминенсе“. Один из болельщиков проигравшей команды, 23-летний полицейский Марсело Моралес не смог пережить поражение своей любимой команды.
Накануне „Флуминенсе“ победил „Бока Хуниорс“ в финале Кубка Либертадорес-2023 со счетом 2:1. 23-летний болельщик после поражения любимой команды покончил с собой, сообщает Marca со ссылкой на Crónica TV.
Марсело работал полисменом в Буэнос-Айресе. Тело нашла мама мужчины. Она призналась, что Моралес каждый раз тяжело переживал неудачи „Бока Хуниорса“.
„Когда Бока проигрывала, ему было плохо, он скучал, он был злой. Он говорил, что Бока – это лучшая вещь. Бока – это мусор. Они убили его. Сейчас его нет у меня, и нет игрока, который выразил бы мне свои соболезнования. Я не думала, что мой сын достигнет предела самоубийства. Несколько недель назад он сказал отцу: „Если Бока не выиграет 4 ноября, я убью себя“. Мы думали, что он шутит. Пусть молодые люди будут сознательны, пусть ваши семьи задумаются“, – сказала мама Марсело.
„Бока Хуниорс“ — самый титулованный клуб Аргентины, на счету которого 74 трофея, в том числе 35 побед в чемпионате страны.
Источник: Спорт 24
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