В Аргентине фанат совершил самоубийство из-за поражения своей любимой команды

„Когда Бока проигрывала, ему было плохо, он скучал, он был злой. Он говорил, что Бока – это лучшая вещь. Бока – это мусор. Они убили его. Сейчас его нет у меня, и нет игрока, который выразил бы мне свои соболезнования. Я не думала, что мой сын достигнет предела самоубийства. Несколько недель назад он сказал отцу: „Если Бока не выиграет 4 ноября, я убью себя“. Мы думали, что он шутит. Пусть молодые люди будут сознательны, пусть ваши семьи задумаются“, – сказала мама Марсело.