Помощник Залужного погиб при взрыве гранаты у себя дома под Киевом

Информацию подтвердил сам Залужный. „Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье“, — заявил главком ВСУ.

В свою очередь представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила, что в селе Чайки „у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный“.

Источник „Украинской правды“ сообщает, что при осмотре квартиры полиция обнаружила еще пять целых гранат.

Жена Частякова рассказала правоохранительным органам, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой, пишет „Украинская правда“. По словам источника, который пересказывает слова жены погибшего, Частяков принес подарочный пакет, с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв.