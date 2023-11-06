Новые подробности гибели помощника Залужного: гранаты входили в „подарочный набор“, который на день рождения майору Частякову подарил его коллега

Информацию подтвердил сам Залужный. „Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье“, — заявил главком ВСУ.

В свою очередь представитель МВД Украины Марьяна Рева заявила, что в селе Чайки „у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный“.

Источник „Украинской правды“ сообщает, что при осмотре квартиры полиция обнаружила еще пять целых гранат.

Жена Частякова рассказала правоохранительным органам, что граната, которая взорвалась в руках ее мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой, пишет „Украинская правда“. По словам источника, который пересказывает слова жены погибшего, Частяков принес подарочный пакет, с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв.

Позже телеграм-канал Baza сообщил о том, что появились новые подробности гибели Частякова.

Как сообщают украинские СМИ, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, гранаты входили в „подарочный набор“, который на день рождения майору Частякову подарил его коллега – полковник Тимченко. Тимченко дал показания, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски „Black Label“ и 6 гранат.Это подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. При этом он сказал Частякову: „Тебя удивить тяжело - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски“.По-видимому, Частяков воспринял это как шутку. Потому что, забрав детей из школы, начал разбирать с ними подарки. Майор подумал, что полковник положил в коробку не боевые гранаты, а рюмки специфической формы. Рассматривая такую гранату с детьми, он дёрнул за кольцо, раздался взрыв.