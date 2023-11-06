Не стало одного из самых успешных тренеров по фигурному катанию в истории

Ученики Мюллер завоевали около 60 медалей на международных чемпионатах. Наиболее известной ее ученицей были олимпийские чемпионки в женском одиночном катании Анетт Петч (1980) и Катарина Витт (1984, 1988).

Первой ученицей Мюллер стала ее собственная дочь Габриэла Зайферт, завоевавшая в 1968 году серебряную олимпийскую медаль и дважды ставшая чемпионкой мира (1969, 1970).

„Мир фигурного катания потерял одного из своих величайших тренеров, - заявил Андреас Вагнер, президент Федерации фигурного катания Германии.

По сообщению информационного агентства dpa, Мюллер скончалась в берлинском доме престарелых 2 ноября.

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