Другие виды
06.11.2023, 19:49

Не стало одного из самых успешных тренеров по фигурному катанию в истории

 
Toimetas Meelis Naudi
Delfi Sport
Катарина Витт и Ютта Мюллер
Катарина Витт и Ютта Мюллер
ФОТО: imago/Werner Schulze | Scanpix

Ютта Мюллер, самый успешный немецкий тренер по фигурному катанию, скончалась в возрасте 94 лет.

Ученики Мюллер завоевали около 60 медалей на международных чемпионатах. Наиболее известной ее ученицей были олимпийские чемпионки в женском одиночном катании Анетт Петч (1980) и Катарина Витт (1984, 1988).

Первой ученицей Мюллер стала ее собственная дочь Габриэла Зайферт, завоевавшая в 1968 году серебряную олимпийскую медаль и дважды ставшая чемпионкой мира (1969, 1970).

„Мир фигурного катания потерял одного из своих величайших тренеров, - заявил Андреас Вагнер, президент Федерации фигурного катания Германии.

По сообщению информационного агентства dpa, Мюллер скончалась в берлинском доме престарелых 2 ноября.

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