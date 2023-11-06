„Крепость Тайвань“: как США втихую вооружают до зубов страну, которую они не признают

И хотя Вашингтон настаивает на том, что его политика не поменялась, в большой степени это произошло. Госдепартамент США поспешно отверг предположение, что FMF означает признание Тайваня.

Однако в последние 10 лет военный баланс в Тайваньском проливе стал заметно смещаться в пользу Китая. Старая формула перестала работать.

Десятилетиями США прибегали к такой стратегической уловке, чтобы и с Китаем вести дела, и оставаться самым надежным союзником Тайваня.

Задача заключалась в том, чтобы поставлять Тайваню достаточно оружия, чтобы он мог защититься от возможного китайского вторжения, но не так много, чтобы дестабилизировать отношения между Вашингтоном и Пекином.

После того, как в 1979 году США прервали официальные дипломатические отношения с Тайванем ради отношений с КНР, они продолжали поставлять острову вооружения по так называемому „Закону об отношениях с Тайванем“.

Программу FMF использовали для многомиллиардной помощи Афганистану, Ираку, Израилю, Египту и так далее. Однако до сих пор это были лишь страны или организации, официально признанные ООН. А Тайвань такой страной не является.

С начала военного вторжения России в Украину по этой программе Киеву уже было предоставлено военной помощи примерно на $4 млрд.

Дело в том, что $80 млн, о которых идет речь — это не заем, это деньги американских налогоплательщиков. Впервые за 40 лет Америка тратит собственные деньги на то, чтобы отправить оружие в страну, которую она официально даже не признает. И происходит это в рамках программы иностранного военного финансирования (FMF).

Пекин отреагировал на это с гневом, как он всегда делает в подобных случаях, но в этот раз ситуация отличается от обычной, пишет корреспондент Би-би-си на Тайване Руперт Уингфилд Хейз (с текстом его репортажа на английском языке вы можете ознакомиться здесь ).

Для стороннего наблюдателя эта сумма может показаться не слишком-то крупной: один современный истребитель стоит дороже. К тому же Тайвань уже ожидает получение военного заказа от США на 14 с лишним миллиардов. Так что же волноваться по поводу каких-то 80 миллионов?

Если вы спросите у министерства обороны Тайваня, на что будут потрачены американские деньги, там в ответ улыбнутся и промолчат. Но доктор Лай говорит, что при желании догадаться не трудно: это будут ПЗРК „Джавелин“ и „Стингер“, высокоэффективное оружие, которое легко освоить в войсках.

Впрочем, нет сомнений в том, что война в Газе, как и война в Украине, сократят поставки американских вооружений на Тайвань. Поэтому президент Байден добивается выделения военной помощи Украине и Израилю, которая включает и дополнительные средства для Тайваня.

А это очень важно, если вспомнить, как Конгресс, мнения в котором разделились, задержал предоставление помощи Украине на миллиарды долларов. Даже при том, что Тайвань пользуется куда большей поддержкой обеих партий в Конгрессе.

Как отмечает директор тайбэйского аналитического центра Prospect Foundation Лай Ичин, на заключение сделки о поставках военного снаряжения может уйти до 10 лет, „но в рамках FMF США отправляют оружие прямо со своих складов, и это американские деньги, так что нам не нужно проходить весь процесс авторизации“.

Однако ключевым вопросом, как он утверждает, остаются деньги: в ближайшие пять лет Тайвань может получить до $10 млрд, и это только начало.

По словам Вана, Тайвань впервые с 1970-х годов готовится отправить в США на подготовку два пехотных батальона.

Он считает, что $80 млн — это лишь верхушка того, что на самом деле может быть огромными айсбергом, и напоминает, что в июле Джо Байден уже применил свои особые президентские полномочия, чтобы одобрить предоставление Тайваню военного снаряжения и услуг на $500 млн.

„США подчеркивают срочную необходимость в улучшении нашей боеспособности. Они отправляют Пекину ясный стратегический посыл, что стоят с нами плечом к плечу“, — говорит законодатель Ван Тин Юй, представляющий правящую партию и поддерживающий тесные связи с президентом Тайваня Цай Инвэнь и американскими конгрессменами.

В Тайбэе всем очевидно, что США меняют свои отношения с островом, особенно если учесть ту поспешность, с которой Вашингтон добивается перевооружения Тайваня. А помощь Тайваню очень даже нужна.

„У нас их недостаточно, и нам требуется много таких комплексов, — говорит он. — В Украине „Стингеры“ закончились очень быстро, и то, как применяет их Украина, свидетельствует о том, что нам, вероятно, понадобится в 10 раз больше того, чем мы сейчас располагаем“.

Оценка наблюдателей, которые давно следят за ситуацией, неутешительна: остров совершенно неподготовлен к китайскому нападению. Список проблем не имеет конца.

В армии Тайваня имеются сотни устаревших основных танков, но крайне мало современных легких ракетных систем. Командная структура армии, ее тактика и военная доктрина не обновлялись вот уже около полувека. Множество передовых подразделений укомплектованы личным составом лишь на 60%.

Более того, система призыва работает плохо, а контрразведка в Китае практически не ведется.

В 2013 году Тайвань снизил продолжительность срочной службы с года до всего четырех месяцев, хотя в будущем году старый срок будет восстановлен. Но тут имеется и другая проблема: молодые люди, которые все же прошли военную подготовку, в шутку называют ее „летним лагерем“.

„У нас не было регулярной подготовки, — признается один из тех, кто побывал в армии, — мы ездили на стрельбище раз в две недели, и там стреляли из оружия 1970-х годов. Да, мы стреляли по мишеням, но никто даже не учил нас, как правильно целиться, так что все то и дело промахивались. Упражнений вообще никаких не было, и хотя в конце устроили тест на физическую подготовку, никто к нему не готовился“.

По словам этого молодого человека, старшие офицеры смотрели на новобранцев с полным безразличием и совершенно не были заинтересованы в том, чтобы чему-то их научить, отчасти потому, что времени на подготовку было отведено слишком мало.

В Вашингтоне полагают, что у Тайваня просто не остается времени на реформу и реструктуризацию армии, поэтому американцы и взялись за ее переподготовку.