Россия успешно обходит введенные западными странами ограничения на цену российской нефти, и США с союзниками ищут способ вернуть эффективность „ценового потолка“, говорится в материале американской газеты Wall Street Journal.

„Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование“, — сказал он

Число погибших до этого официально не называлось. Центр Стратегических коммуникаций ВСУ указывал только, что атака была совершена ракетой „Искандер-М“.

Как стало известно ранее, украинских военных собрали и построили на церемонию награждения в прифронтовом селе в Запорожской области по случаю празднования Дня ракетных войск и артиллерии — в это время по населенному пункту был нанесен удар.

В публикации бригады говорится также, что сейчас проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Также в результате ночной атаки по городу ранения получили восемь местных жителей.

Попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном, написал глава ОВА. Ранее мы также уже сообщали, что в результате этой атаки повреждения получил Одесский национальный художественный музей, которому сегодня исполняется 124 года.

По его словам, российские военные направили дроны „Shahed-131/136“ по припортовой инфраструктуре Одессы. Какое количество беспилотников всего было выпущено по городу Кипер не сообщил, но заявил, что 15 из них были уничтожены силами ПВО. Силы обороны Юга Украины уточнили, что помимо дронов, удары по Одессе наносились ракетами „Оникс“ и „Искандер“.

В результате ночной атаки на Одессу пострадали восемь человек, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Как отмечает издание, поступления в бюджет от продажи нефти и газа в октябре выросли более чем вдвое по сравнению с сентябрем, и на четверть — по сравнению с октябрем прошлого года.

Сначала ценовой потолок работал достаточно эффективно, однако на данный момент Москва научилась успешно обходить эти ограничения — за счет использования целого флота старых танкеров для перевозок нефти. В итоге, по некоторым оценкам, реальная стоимость российской нефти Urals сейчас составляет 74 доллара за баррель.

Крупнейшие клиенты России — Китай, Индия и Турция — не соблюдают западный ценовой потолок. Кроме того, по данным S&P Global, в настоящее время более половины российского экспорта сырой нефти страхуется компаниями, не входящих в „Большую семерку“ (по сравнению с примерно 35% в январе).

Ежедневный брифинг Минобороны РФ. Основное

Российские военные отразили шесть атак в Харьковской области, две атаки на донецком направлении, предотвратили пять попыток высадки ВСУ на левом берегу Днепра.

Потери ВСУ на купянском направлении составили до 135 военных, на донецком — до 220 военных, на херсонском — до 130 человек, на краснолиманском — до 100 человек, на запорожском — до 160, на южнодонецком — до 115.

ВС РФ за последние сутки сбили две ракеты HIMARS и 23 беспилотника ВСУ.

(Следует относится с осторожностью к заявлениям непосредственных сторон конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.)

Россия начала строительство железной дороги, которая соединит Ростовскую область и аннексированный Крым, заявил „губернатор“ аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, строительство дороги уже началось „со стороны Донецка“. „Это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат“.