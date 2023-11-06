ЧП и криминал
06.11.2023, 17:39

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В страшной аварии в Харьюмаа погибли мужчина и семилетний ребенок

 
Фото с места происшествия.
Фото с места происшествия.
ФОТО: Andrei Jakubovitš | Delfi Meedia

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в волости Куусалу в результате дорожно-транспортного происшествия погибли мужчина и семилетний ребенок.

Сегодня около 17.00 в деревне Хара волости Куусалу произошло серьезное ДТП: столкнулись грузовой и легковой автомобили.

В результате аварии погибли находившиеся в легковом автомобиле мужчина и семилетний ребенок.

Фото с места происшествия.

Причины аварии выясняются. Полиция обещает сообщить подробности в самое ближайшее время.

Новость дополняется.

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