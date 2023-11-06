ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В страшной аварии в Харьюмаа погибли мужчина и семилетний ребенок

Сегодня около 17.00 в деревне Хара волости Куусалу произошло серьезное ДТП : столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Причины аварии выясняются. Полиция обещает сообщить подробности в самое ближайшее время.



Новость дополняется.



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