06.11.2023, 17:39
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В страшной аварии в Харьюмаа погибли мужчина и семилетний ребенок
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в волости Куусалу в результате дорожно-транспортного происшествия погибли мужчина и семилетний ребенок.
Сегодня около 17.00 в деревне Хара волости Куусалу произошло серьезное ДТП: столкнулись грузовой и легковой автомобили.
В результате аварии погибли находившиеся в легковом автомобиле мужчина и семилетний ребенок.
Причины аварии выясняются. Полиция обещает сообщить подробности в самое ближайшее время.
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