Установлен ли у вас дымовой датчик? На днях спасатели начнут масштабные проверки, возможны штрафы

„Действительно, датчик дыма является обязательным уже очень давно, но по произошедшим пожарам, а также по различным исследованиям и опросам мы видим, что во многих домах до сих пор отсутствует этот очень необходимый прибор. Поэтому с 13 ноября мы проверим наличие датчиков по всей Эстонии“, - сказала руководитель отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Марет Раннала.

Проверки пройдут с 13 по 17 ноября до 19:00 вечера. Их будут проводить инспекторы Спасательного департамента совместно со спасательными командами. Если датчик отсутствует или не работает, у проверяющего есть право оштрафовать человека на сумму до 40 евро.

„Наша цель — не штрафовать, а сделать так, чтобы в домах были правильно установленные и исправные датчики дыма. Мы впервые проводим столь масштабную проверку, и надеемся, что она напомнит людям, что им нужно заботиться о безопасности своего дома и семьи, и заставит их действовать в этом направлении“, - пояснила Раннала.

За первые 10 месяцев 2023 года в 28 пожарах погиб 31 человек. В 20 жилых домах (71%) не было датчиков дыма. За этот же период 84 человека спаслись от 39 пожаров в домах благодаря сработавшему дымовому датчику.

Чтобы быстро обнаружить пожар, важно, чтобы в каждом доме был работающий датчик дыма. Из-за дыма и угарного газа даже небольшой пожар может быть опасен для жизни. Только исправный и правильно установленный дымовой датчик может спасти жизнь.

Во время проверок инспекторы и спасатели Спасательного департамента всегда носят служебную одежду и имеют при себе рабочее удостоверение – в случае сомнений их нужно попросить его предъявить.

6 ноября стартовала акция Спасательного департамента по пожарной безопасности, которая напоминает людям о необходимости датчиков дыма.

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