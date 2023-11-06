Российское судно чинит в Финском заливе сломанный кабель под присмотром финской погранохраны(9)
Финское морское пограничное судно „Турва“ осуществляет наблюдение за российским судном „Спасатель Карев“ в Финском заливе, которое, по данным финских пограничников, ремонтирует поврежденный российский кабель. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.
„Здесь нет ничего необычного. Как мы знаем, морские кабели время от времени по тем или иным причинам ломаются, и тогда их чинят“, - сказал замкомандира по охране морской границы в Финском заливе Микко Хирви.
По словам Хирви, точной информации о том, что случилось с подводным кабелем, нет.
„Возможно, это связано с инцидентом с трубопроводом Balticconnector, - предположил он. - Насколько нам известно, в связи с ним по дну двигался якорь или что-то другое, и возможно, что и это [российский кабель] сломалось по той же причине. С точки зрения работы по надзору для нас это не имеет особого значения“.
По словам представителя финской погранохраны, продолжительность ремонтных работ зависит от погодных условий, но в любом случае на это уйдет минимум нескольких дней. Судоходству эти работы не мешают.
По данным министерства экономики Финляндии, речь идет о российском кабеле передачи данных „Балтика“ длиной около тысячи километров, который соединяет Санкт-Петербург и Калининград.
Кабель проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина участка, проходящего через экономическую зону Финляндии, составляет 377 километров, длина участка, проходящего через экономическую зону Швеции, — 395 километров.
Финляндии владелец кабеля, российская государственная компания „Ростелеком“, сообщила об обрыве 12 октября.
Российское аварийно-спасательное судно „Спасатель Карев“ и финский корабль „Турва“ сегодня находились рядом друг с другом к юго-востоку от финского полуострова Ханко между Финляндией и Эстонией.
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