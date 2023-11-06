Полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в преступлении против личности

В четверг, 2 ноября, в 13:50 возле автобусной остановки „Лийва“ на Рижском шоссе в Пярну между двумя мужчинами произошел словесный и физический конфликт. 32-летний мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Другой мужчина покинул место происшествия.

„Полиция на данный момент собрала доказательства, которые указывают на то, что есть основания подозревать 22-летнего Данеро Монака в нанесении телесных повреждений 32-летнему мужчине“, - заявила представитель Пярнуского отделения полиции Анна Кристийна Лятт.

Полиция разыскивает мужчину и просит всех, кто видел Данеро или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по адресу anna-kristiina.latt@politsei.ee. Мужчина среднего роста, рост около 175 см.

Также полиция просит очевидцев, наблюдавших конфликт на остановке, связаться с ними по тому же адресу электронной почты для выяснения обстоятельств. При необходимости полиция обещает обеспечить анонимность.

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