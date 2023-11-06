ФОТО | Сборная Эстонии завоевала на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу 17 медалей

Действующая чемпионка Европы Элизабет Атамански стала двукратной чемпионкой мира. Атамански заняла первое место в категории фитнес-бикини до 160 см среди юниорок 21-23 лет, а также завоевала золотую медаль в категории фитнес-бикини до 158 см среди женщин.

Лилия Утенко стала абсолютной чемпионкой мира в категории фитнес-бикини. Кроме того, она победила в юниорской категории фитнес-бикини до 166 см среди девушек 21-23 лет, а также взяла золото в женской категории фитнес-бикини до 166 см. Эстонки также отлично выступили в юниорском женском фитнес-бикини свыше 166 см в возрастной группе 16-20 лет, завоевав бронзовую медаль в трех категориях. Титул чемпионки мира достался Каролине Лийтмаа, второе место заняла Эмма Хаас, бронза - у Сусанны Пийгли.

Бриана Корнильцева, одна из самых юных спортсменок нашей команды, заняла второе место в категории фитнес-бикини до 160 см среди юниорок 16-20 лет.

Анна Багаутдинова участвовала в трех разных категориях и во всех вышла в финал.

Женский артистический фитнес до 163 см - 2-е место. Юниорский артистический фитнес открытая категория - 5-е место. Фитнес-бикини до 166 см среди юниоров 16-20 лет - 5-е место.

Кристина Лухамец в отрытой категории фитнес-бикини среди женщин 40-44 лет завоевала серебряную медаль.

Регина Целик дала достойный бой в двух разных категориях. Женский артистический фитнес - 3-е место и в женском фитнес-бикини до 164 см - 4-е место.

Карина Половникова совершила камбэк после того, как стала мамой, и сразу принесла нашей сборной бронзовую медаль в женском акробатическом фитнесе до 163 см.

Каролин Пуусепп в открытой категории бодифитнес среди юниоров 16-20 лет завоевала серебро.

Кристин-Амани Кийвикас в категории Fit-Model до 167 см завоевала золото Кубр.

Анастасия Тойкка заняла первое место в открытой категории велнес-мастеров среди женщин 35-39 лет, а также стала абсолютной чемпионкой в категории велнес-мастерс. Кроме того, Тойкка заняла третье место в категории велнес среди женщин ростом до 168 см.