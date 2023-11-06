МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: Будущее Эстонии должно быть эгоистически разумным

События последних недель предвещают углубление противостояния как между мировыми игроками, так и внутри страны. Пора уже политикам от деклараций „за все хорошее“ переходить к более осмысленному плану действий первых лиц, понятному всему эстонскому обществу. Высказаться по поводу нынешних решений политиков на выборах представится шанс еще не скоро, но как-то избегать негативных последствий возможных неразумных решений необходимо уже сейчас.