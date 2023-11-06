Мнение
06.11.2023, 11:21

МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: Будущее Эстонии должно быть эгоистически разумным

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Трудно отделаться от ощущения „черной дыры“, обсуждая помощь Украине.
Валерий Сайковский
публицист
Визит премьер-министра Каи Каллас в Украину 24.04.2023
Визит премьер-министра Каи Каллас в Украину 24.04.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

События последних недель предвещают углубление противостояния как между мировыми игроками, так и внутри страны. Пора уже политикам от деклараций „за все хорошее“ переходить к более осмысленному плану действий первых лиц, понятному всему эстонскому обществу. Высказаться по поводу нынешних решений политиков на выборах представится шанс еще не скоро, но как-то избегать негативных последствий возможных неразумных решений необходимо уже сейчас.

Событием, подтолкнувшим к написанию этого мнения, стало высказывание нашего премьера:

Если Украина вступит в ЕС, Эстония готова потерять доступ к евроденьгам“.

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