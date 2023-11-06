Лидер мужского тенниса Эстонии дебютировал в топ-200 мирового рейтинга

В его обновленной версии, опубликованной 6 ноября, он поднялся на 18 мест, занимая 199-ю строчку, что является наивысшей позицией в его карьере.

Прежде лучшим положением Марка Лаяла в рейтинге ATP было 217-е место, на которое он поднялся 30 октября.

Дебют Лаяла в топ-200 мирового рейтинга обусловлен его выступлением на прошлой неделе на турнире ATP Challenger c призовым фондом 73 000 евро в итальянском Бергамо, где эстонец дошел до полуфинала. Такой результат принес Лаялу 3450 евро призовых и 30 рейтинговых очков.

Вторая ракетка Эстонии Даниил Глинка также обновил личный рекорд, переместившись с 495-й на 494-ю строчку. Предыдущий личный рекорд - 495-е место - он установил неделю назад.

Лидером рейтинга ATP остался серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим - россиянин Даниил Медведев.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .