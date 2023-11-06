06.11.2023, 10:35
ФОТО | На выходных наблюдались необыкновенные всполохи северного сияния по всей Эстонии(1)
ФОТО: | Erakogu
В минувшие выходные, несмотря на пасмурную погоду, по всей Эстонии можно было увидеть северное сияние. Подборку захватывающих дух фотографий от читателей предлагает Maaleht.
По словам синоптика Кайро Кийтсака, в субботу вечером и в ночь на воскресенье в небе можно было увидеть мощные всполохи северного сияния. Хотя небо местами было покрыто густым слоем облаков, северное сияние пробивалось в места прояснений. Что же такое северное сияние и ожидаем ли мы большей его активности в ближайшем будущем?