Новости Эстонии
06.11.2023, 10:35

ФОТО | На выходных наблюдались необыкновенные всполохи северного сияния по всей Эстонии

 (1)
Северное сияние 04.11.2023 в Харьюмаа, деревня Тситре
Северное сияние 04.11.2023 в Харьюмаа, деревня Тситре
ФОТО: Urmo Paju | Erakogu

В минувшие выходные, несмотря на пасмурную погоду, по всей Эстонии можно было увидеть северное сияние. Подборку захватывающих дух фотографий от читателей предлагает Maaleht.

По словам синоптика Кайро Кийтсака, в субботу вечером и в ночь на воскресенье в небе можно было увидеть мощные всполохи северного сияния. Хотя небо местами было покрыто густым слоем облаков, северное сияние пробивалось в места прояснений. Что же такое северное сияние и ожидаем ли мы большей его активности в ближайшем будущем?

По словам Кийтсака, прогнозирование северного сияния — это в основном вопрос дней и часов, поскольку все зависит от активности солнца и произошедших там вспышек. „Чем активнее солнце, тем чаще возникает северное сияние“, - добавляет синоптик.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии