НКО „Слава Украине“ продолжают поступать пожертвования

По состоянию на 9 мая, когда в организации сменилось руководство, на счетах НКО „Слава Украине“ было 664 000 евро, сообщила организация в своем пресс-релизе.

С 9 мая по конец октября пожертвования организации „Слава Украине“ составили около 59 840 евро. Из них примерно 5040 евро было получено в октябре.

Согласно представленному организацией отчету за 2022 хозяйственный год, сумма пожертвований и дотаций, полученных ею в прошлом году, составила почти 4 млн евро.

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